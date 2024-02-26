Совет Нарвской больницы соберется 29 февраля, чтобы снять с должности члена правления Аго Кыргвеэ. Имя нового руководителя пока неизвестно.
Руководителя Нарвской больницы Аго Кыргвеэ собираются снять с должности
О вероятном отзыве Аго Кыргвеэ из правления Нарвской больницы речь зашла еще прошлой осенью, когда в Нарве сменилась городская власть, и обновленная горуправа сменила совет больницы. Одним из членов совета стал член Нарвского горсобрания Вадим Орлов, кто и прежде высказывался критически в отношении члена правления Аго Кыргвеэ. По сведениям Орлова, в Нарвской больнице страдает финансовая дисциплина.
Известный в Эстонии анестезиолог, реаниматолог и кардиолог из Тарту Аго Кыргвеэ был принят на должность члена правления Нарвской больницы в мае 2021 года, когда и город, и совет городской больницы впервые возглавила Катри Райк. С осени 2023 года Райк больше не является ни мэром Нарвы, ни членом совета больницы, способным постоять за Кыргвеэ.
Сам доктор Кыргвеэ пока не дал комментария о своем вероятном снятии с должности члена правления Нарвской больницы, комментарий обещан в течение дня.
Действующий председатель совета Нарвской больницы Алексей Евграфов подтвердил "Северному побережью", что совет соберется в четверг, 29 февраля, и в повестке дня стоит вопрос об отзыве члена правления. Инициативу в этом вопросе проявил совет.
Из всего шести членов совета Нарвской больницы четверо - депутаты Нарвского горсобрания, входящие во фракцию "Narva", возглавляемую Алексеем Евграфовым.
По словам Евграфова, если решение об отзыве члена правления Нарвской больницы будет после обсуждения принято, тогда больница объявит конкурс для поиска нового члена правления.
Евграфов рассказал, что у совета накопилось достаточно серьезной информации для того, чтобы говорить о снятии Кыргвеэ с должности. Одна из претензий в том, что по сей день у членов совета, как сказал Евграфов, нет даже черновика бюджета Нарвской больницы на текущий год. "Следовательно, возникает вопрос о том, в каком состоянии у больницы финансы, и можем ли мы позволить себе необходимое самофинансирование (для проекта строительства нового больничного корпуса), или же нам придется просить поддержку у города, так что вопросов много", - критически высказался Евграфов о нынешнем руководстве больницей.
При этом, как уверен Евграфов, вопрос о смене члена правления не угрожает проекту строительства нового корпуса, на что государство готово выделить порядка 40 миллионов евро.
- От того, будет снят член правления или останется, получение этих денег никак не изменится для нас. Мы с министром (Министром здравоохранения Рийной Сиккут. - Ред.) говорили на эту тему. Деньги выделены на Нарву, а не для Кыргвеэ, и с этими деньгами ничего не случится, работаем дальше, чтобы максимально эффективно их освоить, - сказал Евграфов.
Примечательно, что незадолго до назначения весной 2021 года доктора Аго Кыргвеэ в правление Нарвской больницы эту же должность около трех месяцев занимал тот же Алексей Евграфов, не имеющий медицинского образования. Евграфова сместили после очередной смены власти в Нарве и затем неизбежно последовавшей перестановки в совете больницы.