Руководителя Нарвской больницы Аго Кыргвеэ собираются снять с должности

Евграфов рассказал, что у совета накопилось достаточно серьезной информации для того, чтобы говорить о снятии Кыргвеэ с должности. Одна из претензий в том, что по сей день у членов совета, как сказал Евграфов, нет даже черновика бюджета Нарвской больницы на текущий год. "Следовательно, возникает вопрос о том, в каком состоянии у больницы финансы, и можем ли мы позволить себе необходимое самофинансирование (для проекта строительства нового больничного корпуса), или же нам придется просить поддержку у города, так что вопросов много", - критически высказался Евграфов о нынешнем руководстве больницей.

При этом, как уверен Евграфов, вопрос о смене члена правления не угрожает проекту строительства нового корпуса, на что государство готово выделить порядка 40 миллионов евро.

- От того, будет снят член правления или останется, получение этих денег никак не изменится для нас. Мы с министром (Министром здравоохранения Рийной Сиккут. - Ред.) говорили на эту тему. Деньги выделены на Нарву, а не для Кыргвеэ, и с этими деньгами ничего не случится, работаем дальше, чтобы максимально эффективно их освоить, - сказал Евграфов.

Примечательно, что незадолго до назначения весной 2021 года доктора Аго Кыргвеэ в правление Нарвской больницы эту же должность около трех месяцев занимал тот же Алексей Евграфов, не имеющий медицинского образования. Евграфова сместили после очередной смены власти в Нарве и затем неизбежно последовавшей перестановки в совете больницы.