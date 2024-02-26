Получить кредит частному лицу в Эстонии просто даже при наличии отметки в регистре неплатежей. Некоторые должники пытаются решить проблему с возвратом долгов через банкротство, сообщает rus.err.
Должники ищут решение с возвратом кредитов в банкротстве
По словам столичного консультанта по долгам Хеэте Симм, нынешний кризис отличается от предыдущего.
- Сумма долгов у людей, приходящих на прием, увеличилась. У них уже десятки долговых обязательств. Если сравнивать с предыдущим экономическим кризисом, когда в большинстве случаев проблемы возникали с жилищными кредитами, то характерная черта нынешнего - потребительские кредиты, в том числе т.н. кредиты на отпуск, - говорит Симм.
Опыт Хеэте Симм показывает, что полагаться на ответственность кредиторов нельзя.
- На прием к консультанту по долгам приходит все больше молодых людей. В ходе моей повседневной работы меня до сих пор поражает, когда я вижу человека, которому едва за двадцать и зарплата около 1000 евро, а ему дали кредит на 5000 евро. Если виден возраст, видна зарплата, то мне кажется странным, что эти первые экспресс-кредиты выдаются на такие крупные суммы! Мой анализ показывает, что проблема заключается в получении первого кредита. Как только человек получает этот первый кредит, ему постоянно поступают более выгодные предложения. И если ты уже попал в эту сеть, то получаешь предложения и думаешь: мне это нужно, возьму еще, - рассказала Симм.
Она указала на то, что молодым людям не хватает знаний и опыта, чтобы понять, что экспресс-кредит не решает экономических проблем, а только усугубляет ситуацию.
В Ида-Вирумаа уровень безработицы выше, а финансовая грамотность населения ниже. По словам консультанта по долгам Светланы Сорокиной, к ней часто приходят безработные, которым все равно выдали кредит.
- Я бы не сказала, что таких большинство, но есть довольно большое количество людей, которым легко выдали экспресс-кредит, несмотря на то, что они безработные. Это меня удивляет. Я здесь каждый день сталкиваюсь с ситуацией, когда люди берут кредит, а потом говорят, например: оформите мне банкротство, у меня нет денег, и я вообще уезжаю за границу. Люди так думают! Большинство людей, которые приходят ко мне подавать заявление о банкротстве, действительно думают, что им в таком случае не придется платить, что все их долги будут списаны, - сказала Сорокина.
По ее словам, даже отметка в регистре неплатежей не останавливает кредиторов от выдачи новых кредитов. "Говорили, что если человек попадет в регистр, то он больше не сможет получить кредит. Однако получают! Все равно дают кредит, потому что это бизнес!", - сказала Сорокина.