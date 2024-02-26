Должники ищут решение с возвратом кредитов в банкротстве

- Сумма долгов у людей, приходящих на прием, увеличилась. У них уже десятки долговых обязательств. Если сравнивать с предыдущим экономическим кризисом, когда в большинстве случаев проблемы возникали с жилищными кредитами, то характерная черта нынешнего - потребительские кредиты, в том числе т.н. кредиты на отпуск, - говорит Симм.

- На прием к консультанту по долгам приходит все больше молодых людей. В ходе моей повседневной работы меня до сих пор поражает, когда я вижу человека, которому едва за двадцать и зарплата около 1000 евро, а ему дали кредит на 5000 евро. Если виден возраст, видна зарплата, то мне кажется странным, что эти первые экспресс-кредиты выдаются на такие крупные суммы! Мой анализ показывает, что проблема заключается в получении первого кредита. Как только человек получает этот первый кредит, ему постоянно поступают более выгодные предложения. И если ты уже попал в эту сеть, то получаешь предложения и думаешь: мне это нужно, возьму еще, - рассказала Симм.