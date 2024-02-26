Эстонская транспортная фирма попала в санкционный список США

По данным американского ведомства, Gold Solution осуществляла транспортировку станков и запчастей европейского происхождения как для российской компании Pumori Northwest, так и для других продавцов металлообрабатывающих машин, все из которых поддерживают российскую военную машину.

"Gold Solution была включена в пакет санкций за то, что материально помогала, спонсировала или предоставляла финансовую, материальную или технологическую поддержку или товары или услуги для Pumori Northwest", - говорится в сообщении Министерства финансов США.

Согласно данным регистра предприятий, Gold Solution OÜ была основана в 2008 году и занимается транспортировкой и складированием. Компания зарегистрирована на улице Махтра в Ласнамяэ, ее владельцами и членами правления являются Елена Якимчук и Илья Якимчук.

Попавшая под санкции компания Gold Solution в 2022 году заработала при обороте в 1,97 миллиона евро 205 915 евро чистой прибыли.

"Мы просто перевозим товары из точки А в точку В", - объяснила Елена Якимчук в комментарии изданию "Деловые ведомости" в начале года.