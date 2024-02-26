Эстония в этом году должна получить новые чешские поезда Škoda, которые уже поступили в Латвию. Однако в Латвии половина поставленных поездов не функционируют из-за большого количества поломок и неисправностей, сообщает rus.err.
Новые поезда, которые Эстония планирует получить в этом году, регулярно ломаются в Латвии
На прошлой неделе латвийское телерадиовещание сообщило, что пассажиров перевозят всего восемь из семнадцати новых поездов Škoda. Во многих поездах произошли сбои в работе электроники и датчиков, и для устранения неисправностей необходимо провести дополнительные тесты. Министр транспорта Латвии Каспарс Бришкенс заявил в январе, что если к началу марта 95% поездов не будут в рабочем состоянии, то Латвия может потребовать от Škoda неустойку.
Поезда той же базовой модели Škoda начнут поступать в Эстонию в конце 2024 года, поэтому в Elron отслеживают ситуацию с новыми поездами в Латвии. Член правления Elron Мярт Эренпрейс подчеркнул, что новые поезда не продаются как автомобили в автосалоне.
- Поезд все же можно сравнить, например, со вводом в эксплуатацию энергоблока электростанции. Здесь более 50 обязательных испытаний и 15 динамических тестов, - сказал Эренпрейс. - Поэтому вполне нормально, что на начальном этапе возникают некоторые проблемы. В то же время неполадки, выявленные в Латвии, можно было бы устранить до прибытия этих поездов в Эстонию.
По его словам производитель предоставил обзор проблем, возникших в Латвии и план, как их намерены предотвратить в поставляемых в Эстонию поездах.
- По нашему мнению, эти меры эффективные. Можно привести хороший пример: система автоматики чувствительна к некоему диапазону напряжения. Если расширить этот диапазон напряжения в конфигурации, то проблема чувствительности исчезает. Подобные проблемы были решены и продолжают решаться, - объяснил Эренпрейс.
Первые два поезда Škoda прибудут в Эстонию в конце апреля или начале мая.
- С этими двумя поездами мы как раз и планируем провести обширные испытания и выявить именно те места, которые потребуют донастройки из-за эстонской инфраструктуры, из-за эстонских условий, - сказал Эренпрейс.
В общей сложности в Эстонию поступят шесть поездов, которые начнут перевозить пассажиров с начала 2025 года.
- В отличие от Латвии, где одновременно было введено в эксплуатацию очень большое количество [новых] поездов, мы запланировали, что с начала 2025 года мы запустим [новые и старые поезда] по смешанному графику, не увеличивая объемы перевозок в первом квартале, - добавил Эренпрейс.
По его словам, начиная с апреля в Эстонии будут тщательно тестироваться все системы поездов, и Elron не обеспокоен опытом Латвии. "Я верю, что все пройдет хорошо и поезда будут ходить без сбоев", - сказал член правления Elron.