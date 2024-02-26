Новые поезда, которые Эстония планирует получить в этом году, регулярно ломаются в Латвии

На прошлой неделе латвийское телерадиовещание сообщило, что пассажиров перевозят всего восемь из семнадцати новых поездов Škoda. Во многих поездах произошли сбои в работе электроники и датчиков, и для устранения неисправностей необходимо провести дополнительные тесты. Министр транспорта Латвии Каспарс Бришкенс заявил в январе, что если к началу марта 95% поездов не будут в рабочем состоянии, то Латвия может потребовать от Škoda неустойку.

Поезда той же базовой модели Škoda начнут поступать в Эстонию в конце 2024 года, поэтому в Elron отслеживают ситуацию с новыми поездами в Латвии. Член правления Elron Мярт Эренпрейс подчеркнул, что новые поезда не продаются как автомобили в автосалоне.

- Поезд все же можно сравнить, например, со вводом в эксплуатацию энергоблока электростанции. Здесь более 50 обязательных испытаний и 15 динамических тестов, - сказал Эренпрейс. - Поэтому вполне нормально, что на начальном этапе возникают некоторые проблемы. В то же время неполадки, выявленные в Латвии, можно было бы устранить до прибытия этих поездов в Эстонию.

По его словам производитель предоставил обзор проблем, возникших в Латвии и план, как их намерены предотвратить в поставляемых в Эстонию поездах.