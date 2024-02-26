Пенсионную систему вновь планируют изменить

В соответствии с законом имущество пенсионного фонда можно инвестировать в ценные бумаги, акции, долговые обязательства, паи или акции инвестиционного фонда, деривативы, сбережения кредитных учреждений, недвижимость и ценные металлы, а также предоставлять кредит за счет пенсионного фонда.

После принятия поправок появится возможность инвестировать до 10% имущества фонда в другие инструменты, указанные в условиях или проспекте пенсионного фонда. Это позволит управляющему фондом действовать гибко и быстрее предлагать новые возможности инвестирования.

В соответствии с поправками в случае наследования можно будет переносить имущество в фонд второй пенсионной ступени наследника. Хотя при наследовании предпочитают изымать деньги из пенсионной ступени, все чаще наследуемое имущество переносят во вторую пенсионную ступень наследника. В настоящее время для этого необходимо принять наследуемое имущество на свой пенсионный счет, а затем подать заявление о том, чтобы его перевели в пенсионный фонд наследника.

Впредь, если наследник изъявит желание перевести наследуемое имущество в свой пенсионный фонд, отпадет необходимость подавать отдельное заявление. При выборе паев другого пенсионного фонда, как и сейчас, паи пенсионного фонда обмениваются.

Если взносы наследника поступят на пенсионный инвестиционный счет, наследник сможет выбрать, сразу изъять паи пенсионного фонда или согласиться на то, чтобы соответствующая сумма была перечислена на его пенсионный инвестиционный счет.

Сохранится также возможность перечислить унаследованные паи пенсионного фонда на пенсионный счет наследника или изъять соответствующую сумму.

В третьей пенсионной ступени разрешат частичный обмен при наличии страховых договоров дополнительной накопительной пенсии. Если сейчас для обмена приходится отказываться от страхового договора, то в будущем договор можно будет изменить и часть накоплений перевести в другой страховой договор или в добровольный пенсионный фонд. До сих пор частичный обмен возможен только при накоплении денег в пенсионном фонде.

Законопроект вступит в силу в общем порядке, исключение составят положения, касающиеся наследования второй пенсионной ступени, они вступят в силу в 2025 году.