Минувшие выходные выдались богатыми на случаи домашнего насилия

23 февраля в полицию поступила информация о том, что 64-летний мужчина избил 43-летнюю женщину в квартире на Нарвском шоссе в Йыхви. Мужчину задержала полиция в качестве подозреваемого.

24 февраля поступила информация о том, что 45-летний мужчина избил свою 44-летнюю жену в квартире на Таллиннском шоссе в Нарве.

24 февраля поступила информация о том, что 50-летняя женщина избила своего 48-летнего мужа в квартире на улице Кренхольми в Нарве. Женщина была задержана полицией в качестве подозреваемой.

24 февраля в полицию поступила информация о том, что 42-летний мужчина избил свою 38-летнюю жену на улице Йоала в Нарве.

25 февраля в полицию поступила информация о том, что в муниципалитете Люганузе 18-летний мужчина избил своего бывшего, 22-летнего партнера.

25 февраля в полицию поступила информация о том, что 35-летняя женщина избила своего 42-летнего мужа в квартире на проспекте Кангеласте в Нарве.

25 февраля поступила информация о том, что в волости Люганузе двое неизвестных избили 19-летнего мужчину. Виновные в содеянном и конкретные обстоятельства происшествия будут определены полицией в ходе уголовного производства.