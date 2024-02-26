В праздничный наряд супруги президента вошел кусочек истории Алутагузе

Создателя наряда для приема - профессора Эстонской академии художеств по модному дизайну и модельера Пирет Пуппарт - вдохновил старинный узор для пояса. Дизайнер превратила этот узор в трехмерный гофрированный элемент, украсивший нижний край платья; образец же для его рисунка был обнаружен в курганном захоронении водей в Йыуга под Ийзаку.

- Больше говорилось об обнаруженной в Йыуга рукавице, однако такой же редкостью является кусочек пояса, о котором можно утверждать, что это старейшая из подобных известных находок (13-14-го века). Наш работник Лийви Мельдер может также обучить этой старинной технике, - сказала директор Ийзакуского приходского музея Мари Раап.

Обнаруженный фрагмент пояса и сотканный по его рисунку образец. Фото: Rekonstruktsioon / Jaana Ratas

Один из важнейших символов фольклорной культуры - узор поясов - проходил в качестве оформительского элемента по залу приемов и концертной программе. Этот состоящий только из зигзагообразного элемента рисунок приводит к прообразу узоров для кушаков, который более аскетичен, нежели узор, известный по кушакам, относящимся к праздничным одеждам крестьян 18-19-го века, и напоминает в первую очередь защитную окраску гадюки, рассказал TV3.

Создать наряд для супруги президента помогали специалист по поясам Аннели Йохансон и портной Агне Талу, а украшения подобрала художник Сигрид Кууск.