На прошлой неделе Рийгикогу отклонил представленный EKRE законопроект, который предусматривал введение требования о языковом уровне C1 при участии в местных выборах.
ОДИН ВОПРОС ⟩ Почему вы не поддерживаете введение языкового требования при баллотировании в местные собрания?
ЭДУАРД ОДИНЕЦ, член Рийгикогу, председатель Кохтла-Ярвеского горсобрания, СДПЭ:
- На данный момент я ясно вижу, что недостаточное знание эстонского языка на самом деле не означает неспособность выполнять работу депутата. Порой иноязычные депутаты даже более обстоятельны. Почему? Потому что они углубляются, потому что они переводят, потому что стараются понять все нюансы. И они вносят очень деловые предложения и уточнения к тексту, порой более элегантные, чем их коллеги-эстонцы. Это не вопрос владения языком, это вопрос отношения к работе.
Депутаты Кохтла-Ярве и некоторых других самоуправлений справляются на своем эстонском языке. Всегда справлялись. Задача Рийгикогу - поддерживать и мотивировать их, а не подавлять, запрещая баллотироваться без свидетельства. На мой взгляд, требование уровня С1 при выдвижении кандидатом является непропорциональной мерой и ограничивает конституционные права кандидатов. Что, конечно, не означает, что они не должны знать эстонский язык.