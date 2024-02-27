ОДИН ВОПРОС ⟩ Почему вы не поддерживаете введение языкового требования при баллотировании в местные собрания?

- На данный момент я ясно вижу, что недостаточное знание эстонского языка на самом деле не означает неспособность выполнять работу депутата. Порой иноязычные депутаты даже более обстоятельны. Почему? Потому что они углубляются, потому что они переводят, потому что стараются понять все нюансы. И они вносят очень деловые предложения и уточнения к тексту, порой более элегантные, чем их коллеги-эстонцы. Это не вопрос владения языком, это вопрос отношения к работе.