Торжественный акт с участием кохтла-ярвеских школ собрал молодежь, которая верит в эстонское государство

С приспособленного под трибуну кузова грузовика Сил обороны Артур Чужас сказал, что, бывая в других краях Эстонии и общаясь с тамошней молодежью, он встречал людей, которые спрашивали: "Знаете ли вы в Кохтла-Ярве, когда День независимости Эстонии, и вообще отмечаете ли вы его?".

Он отметил, что ответ содержится в этой согревающей душу картине, которая открывается сегодня перед ним, когда около полутора тысяч молодых людей вместе с работниками образования и горожанами независимо от их национальности и родного языка собрались вместе, чтобы выразить свою любовь к эстонскому государству. "Именно здесь стоит та молодежь, которая верит в эстонское государство! - сказал Чужас. - Которая верит, что эстонское государство - это не замкнувшийся в себе маленький кусочек земли рядом с Россией, а государство, которое осмеливается быть прогрессивным, инновационным и даже более хорошим и успешным, чем некоторые государства побольше".