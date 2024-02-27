"Именно здесь стоит молодежь, которая верит в эстонское государство!" - сказал председатель молодежного парламента города Кохтла-Ярве Артур Чужас на проходившем на стадионе Славянской основной школы в преддверии дня рождения Эстонии торжественном акте с участием городских школ и детсадов.
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Торжественный акт с участием кохтла-ярвеских школ собрал молодежь, которая верит в эстонское государство
С приспособленного под трибуну кузова грузовика Сил обороны Артур Чужас сказал, что, бывая в других краях Эстонии и общаясь с тамошней молодежью, он встречал людей, которые спрашивали: "Знаете ли вы в Кохтла-Ярве, когда День независимости Эстонии, и вообще отмечаете ли вы его?".