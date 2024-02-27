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Торжественный акт с участием кохтла-ярвеских школ собрал молодежь, которая верит в эстонское государство

Эрик Гамзеев
, журналист
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Около 1500 участников торжественного акта под открытым небом, в том числе премьер-министр Кая Каллас, прошли шествием от площади "Вирула" до стадиона Славянской основной школы.
Около 1500 участников торжественного акта под открытым небом, в том числе премьер-министр Кая Каллас, прошли шествием от площади "Вирула" до стадиона Славянской основной школы. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

"Именно здесь стоит молодежь, которая верит в эстонское государство!" - сказал председатель молодежного парламента города Кохтла-Ярве Артур Чужас на проходившем на стадионе Славянской основной школы в преддверии дня рождения Эстонии торжественном акте с участием городских школ и детсадов.

С приспособленного под трибуну кузова грузовика Сил обороны Артур Чужас сказал, что, бывая в других краях Эстонии и общаясь с тамошней молодежью, он встречал людей, которые спрашивали: "Знаете ли вы в Кохтла-Ярве, когда День независимости Эстонии, и вообще отмечаете ли вы его?".

Он отметил, что ответ содержится в этой согревающей душу картине, которая открывается сегодня перед ним, когда около полутора тысяч молодых людей вместе с работниками образования и горожанами независимо от их национальности и родного языка собрались вместе, чтобы выразить свою любовь к эстонскому государству. "Именно здесь стоит та молодежь, которая верит в эстонское государство! - сказал Чужас. - Которая верит, что эстонское государство - это не замкнувшийся в себе маленький кусочек земли рядом с Россией, а государство, которое осмеливается быть прогрессивным, инновационным и даже более хорошим и успешным, чем некоторые государства побольше". 

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