Алар Карис: Наша смелость дает уверенность, что Эстония останется Эстонией

Я бы тоже хотел это знать. Как и то, какую проблему решит тот или иной выбор, и что это принесёт Эстонии.

Встречаясь с предпринимателями, я часто слышу озабоченность тем, что в политике не достаёт последовательности, правила игры могут внезапно измениться, и инвестирование окажется слишком рискованным. Мы можем устранить такую неопределенность, если будем открыто говорить об обязательствах, которые Эстония взяла; объяснять их последствия; и дадим гражданам достаточно времени адаптироваться.

Ясность правил является частью общей политической культуры.

Дорогие соотечественники!

Молодые люди часто лучше взрослых замечают хорошее. Это можно сказать и про школьницу из Пайде Анну Мийу Вайдебах, приславшую мне сочинение под заголовком «Мечтая о добросердечной Эстонии».

«Для меня простые вещи прекрасны. Например, когда кто-то говорит кассиру в магазине: «Спасибо за дружелюбное обслуживание, милая Мерике!». Ты относишь соседке только что собранные в саду золотисто-желтые яблоки, обнимаешь своих близких и напоминаешь им, как дороги они тебе, или прячешь за пазуху бродячего котёнка и несёшь его в тепло дома».

Мы мечтаем о добросердечной Эстонии, и у нас есть возможность создать именно такую Эстонию. Призываю всех нас сохранять способность радоваться добру, которое нас окружает. Я призываю всех нас быть уверенными в себе, но так, чтобы эта уверенность не перерастала в самолюбование.