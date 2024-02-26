Руководитель Нарвской больницы: после моего ухода больше никто не рискнет прийти сюда работать

Узнавший о созыве совета с предложением отозвать его c должности члена правления Аго Кыргвеэ рассказал, что вообще-то заранее планировал уйти в отпуск с 1 марта.

Он считает готовящееся решение об отзыве члена правления очень невыгодным для Нарвской больницы и вообще людей в Нарве.

«Я очень боюсь, что это подорвет веру всех сотрудников Нарвской больницы в то, что здесь может происходить дальнейшее развитие в направлении нормальной больницы. У меня есть опасение, что часть людей, которые уже пришли сюда работать, могут отсюда уйти, и серьезная угроза для репутации больницы в том, что после моего ухода никто не рискнет прийти сюда работать», - высказался Кыргвеэ насчет предстоящего с большой вероятностью ухода.

Также он отметил, говоря о преобладании членов горсобрания в совете Нарвской больницы, что «политическое управление для больницы совершенно губительно».

«Нормально было бы, чтобы в совете больницы были профессионалы в области медицины, решающие, как организовать работу и деятельность больницы, но этого, к сожалению, нет», - констатировал он.

Катри Райк: проводить надо достойно

В прошлом председатель совета Нарвской больницы, утверждавшая Аго Кыргвеэ в должности члена правления, Катри Райк убеждена, что выбор нового руководителя больницы должен быть сделан на основе честного конкурса. Вдобавок, смена члена правления должна проходить, по мнению Райк, пристойно.