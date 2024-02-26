Совет Нарвской больницы, состоящий преимущественно из далеких от медицины депутатов Нарвского горсобрания, собирается снять с должности члена правления больницы Аго Кыргвеэ.
Руководитель Нарвской больницы: после моего ухода больше никто не рискнет прийти сюда работать
Узнавший о созыве совета с предложением отозвать его c должности члена правления Аго Кыргвеэ рассказал, что вообще-то заранее планировал уйти в отпуск с 1 марта.
Он считает готовящееся решение об отзыве члена правления очень невыгодным для Нарвской больницы и вообще людей в Нарве.
«Я очень боюсь, что это подорвет веру всех сотрудников Нарвской больницы в то, что здесь может происходить дальнейшее развитие в направлении нормальной больницы. У меня есть опасение, что часть людей, которые уже пришли сюда работать, могут отсюда уйти, и серьезная угроза для репутации больницы в том, что после моего ухода никто не рискнет прийти сюда работать», - высказался Кыргвеэ насчет предстоящего с большой вероятностью ухода.
Также он отметил, говоря о преобладании членов горсобрания в совете Нарвской больницы, что «политическое управление для больницы совершенно губительно».
«Нормально было бы, чтобы в совете больницы были профессионалы в области медицины, решающие, как организовать работу и деятельность больницы, но этого, к сожалению, нет», - констатировал он.
Катри Райк: проводить надо достойно
В прошлом председатель совета Нарвской больницы, утверждавшая Аго Кыргвеэ в должности члена правления, Катри Райк убеждена, что выбор нового руководителя больницы должен быть сделан на основе честного конкурса. Вдобавок, смена члена правления должна проходить, по мнению Райк, пристойно.
«Скандалы и сведение счетов неуместны, они плохо отразятся на репутации больницы», - сказала Райк, напоминая, что у Евграфова и Кыргвеэ в прошлом были непростые взаимоотношения в совете и правлении Нарвской больницы.
Райк считает, что Кыргвеэ за несколько лет сделал много для развития Нарвской больницы, так что если дело дойдет до его отзыва из правления, то сделать это надо будет достойно.
«У доктора Кыргвеэ большие заслуги в деле улучшения репутации Нарвской больницы и обеспечении финансирования реновации старой больницы и начала строительства нового больничного комплекса. Смею утверждать, что без доктора Кыргвеэ эти деньги, вероятно, не дошли бы до Нарвы. Важно доверие министерства и специалистов. А оно у доктора Кыргвеэ было и есть. Я уверена, что доктор Кыргвеэ заслуживает признания всего города Нарвы и нарвитян», - прокомментировала Райк новость о готовящемся снятии Кыргвеэ с должности руководителя больницы.