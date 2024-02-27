Эстония должна действовать во имя того, чтобы заставить нынешнюю ситуацию с безопасностью работать на рост нашей экономики, а также больше вкладывать в развитие оборонной промышленности, констатировала посетившая в прошедшую пятницу Ида-Вирумаа премьер-министр Кая Каллас.
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Кая Каллас: вклад в оборонную промышленность заставит экономику Эстонии расти
- В произнесенной в Тарту накануне годовщины республики речи вы сказали среди прочего, мол, давайте не будем жаловаться и представляться бедными, а начнем стремиться в богатые. Какие выводы мог бы сделать из этого простой гражданин? Означает ли это, с одной стороны, призыв стиснуть зубы и продолжить службу, или что-то другое?