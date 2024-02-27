Кая Каллас: вклад в оборонную промышленность заставит экономику Эстонии расти

- В произнесенной в Тарту накануне годовщины республики речи вы сказали среди прочего, мол, давайте не будем жаловаться и представляться бедными, а начнем стремиться в богатые. Какие выводы мог бы сделать из этого простой гражданин? Означает ли это, с одной стороны, призыв стиснуть зубы и продолжить службу, или что-то другое?

- Нет, не то. Когда я встречаюсь с предпринимателями и мы просматриваем все экономические индикаторы, то у нас, правда, часть - в красной зоне, однако часть также в зеленой, и дела вовсе не так уж плохи. Создание фона имеет сверхважное значение. Если фон таков, что все разваливается и все негативно, то те предприниматели, у которых дела идут хорошо, скажут: если у всех дела плохи, то и я на всякий случай немного свернусь, хотя у меня дела идут неплохо, но я подготовлюсь, так сказать, к черным дням.