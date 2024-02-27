В Оруском парке приступают к уборке сломанных и засохших деревьев

Из древесных пород больше всего пострадали во время октябрьского шторма 2023 года ели обыкновенные. Вместе с засохшими или засыхающими елями из парка необходимо вывезти более сотни деревьев. Также повреждено более 30 сосен, а из неместных хвойных пород в инвентаризации парковых деревьев были отмечены также лиственницы, пихты и туи. Из лиственных деревьев больше всего от урагана пострадали клены и ясени.