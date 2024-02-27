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В Оруском парке приступают к уборке сломанных и засохших деревьев

Кюлли Крийс
, журналист
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Прошлогодний октябрьский шторм повалил много деревьев в Оруском парке.
Прошлогодний октябрьский шторм повалил много деревьев в Оруском парке. Фото: Riigimetsa Majndamise Keskus

Не позднее начала марта Центр управления государственными лесами (RMK) приступит к расчистке Оруского парка от поврежденных ураганом и засохших деревьев; в общей сложности насчитывается около 300 поврежденных деревьев.

Из древесных пород больше всего пострадали во время октябрьского шторма 2023 года ели обыкновенные. Вместе с засохшими или засыхающими елями из парка необходимо вывезти более сотни деревьев. Также повреждено более 30 сосен, а из неместных хвойных пород в инвентаризации парковых деревьев были отмечены также лиственницы, пихты и туи. Из лиственных деревьев больше всего от урагана пострадали клены и ясени.

Уберут и засохшие деревья

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