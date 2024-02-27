ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Властям Люганузе стоит побороться за парк оборонной промышленности

Основной продукцией, которая будет производиться в будущем парке оборонной промышленности, станут взрывчатые вещества и различные снаряды. То бишь товар, который крайне необходим Украине в борьбе с Россией и которого остро не хватает другим европейским странам для укрепления своей безопасности. В связи с ситуацией в сфере безопасности цена на этот товар за последние годы также выросла в несколько раз. По оптимистичным прогнозам, производство может начаться во второй половине 2026 года.

Муниципальным властям Люганузе во главе с новым волостным старейшиной Дмитрием Дмитриевым надо крепко постараться и сделать все от них зависящее, чтобы окончательным местом размещения парка оборонной промышленности был выбран Ида-Вирумаа.

В настоящее время не так много предпринимателей, которые спешат инвестировать в Ида-Вирумаа. Скорее, есть риск, что некоторые из существующих предприятий закроются. В частности, такой сигнал подал в конце прошлого года крупнейший в Люганузе работодатель "Kiviõli Keemiatööstus", который сомневается в целесообразности установки требуемого устройства для улавливания серы стоимостью двадцать миллионов евро в ситуации, когда рост налогов может сделать производство сланцевого масла нерентабельным.

Будущий парк оборонной промышленности позволил бы хотя бы некоторым из нынешних производителей сланцевого масла получить там работу.