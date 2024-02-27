Днем 23 февраля спасатели отправились в город Нарва-Йыэсуу, чтобы помочь пограничникам снять дрон, застрявший в дереве.
СПАСАТЕЛИ ⟩ Дрон пограничников застрял в дереве
Ребенок оказался заперт в квартире
Вечером 24 февраля спасатели получили вызов из многоквартирного дома на улице Раху в Нарве, где за родителем захлопнулась дверь квартиры, в которой остался маленький ребенок, который не смог открыть дверь. Спасатели проникли в квартиру через окно и открыли матери дверь. С ребенком все было в порядке.
На Петровской площади горел автомобиль
Днем 24 февраля спасателям сообщили о том, что на Петровской площади в Нарве горит автомобиль. Когда спасатели прибыли на место, то увидели, что пламенем охвачена передняя часть микроавтобуса. Находившийся неподалеку автомобиль был отогнан в сторону, пожар был потушен.