СПАСАТЕЛИ ⟩ Дрон пограничников застрял в дереве

Ребенок оказался заперт в квартире

Вечером 24 февраля спасатели получили вызов из многоквартирного дома на улице Раху в Нарве, где за родителем захлопнулась дверь квартиры, в которой остался маленький ребенок, который не смог открыть дверь. Спасатели проникли в квартиру через окно и открыли матери дверь. С ребенком все было в порядке.