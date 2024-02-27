В Эстонии каждый год более 300 человек заболевают раком, вызванным ВПЧ

- Хотя для предотвращения рака шейки матки в Эстонии существует национальная программа скрининга, единственным эффективным способом предотвращения других видов рака, вызванных ВПЧ, является вакцинация. При этом вакцина против ВПЧ не только предотвращает развитие рака, но и предупреждает заражение вирусом и его распространение, тем самым помогая снизить распространение вируса, вызывающего рак, - добавила Кайре Иннос.

С этого года в Эстонии предоставляется возможность бесплатной вакцинации против ВПЧ как для мальчиков, так и для девочек в возрасте 12–18 лет. Согласно данным последних исследований, достаточно одной дозы вакцины, чтобы получить защиту более, чем на 10 лет.

- Важно, чтобы родители не откладывали вакцинацию ребенка, а делали это, по возможности, в возрасте 12-14 лет - чем раньше сделана вакцина, тем сильнее защита от нее, - сказала главный специалист отдела эпидемиологии инфекционных заболеваний Департамента здоровья Ирина Филиппова.

Согласно научным данным, 90% всех случаев рака шейки матки, 63% случаев рака ротовой полости и горла у женщин и 72% у мужчин, 74% случаев рака влагалища и 28% случаев рака вульвы, 90% случаев анального рака у женщин и 85% у мужчин, а также 50% случаев рака пениса связаны с инфекцией ВПЧ. По данным национального регистра раковых заболеваний, в 2021 году в Эстонии было диагностировано 122 случая рака шейки матки, 195 случаев рака ротовой полости и горла, 21 случай анального рака, 35 случаев рака вульвы и влагалища и 15 случаев рака пениса. Оценочные затраты на лечение болезней, вызванных ВПЧ, составляют 6,8 миллиона евро в год, из которых 81% приходится на лечение рака.

Вакцинация против ВПЧ обычно проводится в школах. Для вакцинации несовершеннолетних необходимо согласие родителей. Узнать больше: www.vaktsineeri.ee/hpv