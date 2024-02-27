В прошлом году рекордное число людей запросило в Эстонии международную защиту

Статус временной защиты запросили 8782 военных беженца из Украины. Заявителей на статус международной защиты было 3984, из них подавляющее большинство - 3776 человек - также были гражданами Украины. На втором месте среди просителей статуса международной защиты оказались граждане России, всего 73 заявления. 18 заявления подали граждане Беларуси. Пятерку стран, представители которых запрашивали международную защиту в Эстонии, завершают Афганистан и Грузия – соответственно 16 и 13 заявлений.

Эксперт Бюро идентичности и статуса Марины Пылдма отмечает, что на число желающих получить международную защиту сильно влияет война в Украине, и до 2022 года число просителей этого статуса ежегодно редко превышало сотню.

- Уже второй год подряд к нашим границам прибывает рекордное число людей, нуждающихся в защите. Эстония остается открытой для тех, кто бежит от войны, но мы также уделяем большое внимание тому, чтобы здесь не оказались люди, которые могут быть опасны для нашего общественного порядка и безопасности,» - сказала Пылдма и добавила, что в случае с получением статуса международной защиты каждый случай рассматривается индивидуально, поскольку необходимо выяснить все обстоятельства. Тот человек, которые действительно нуждается в помощи и защите, получит их, - сказала Пылдма.

Помимо обработки первичных прошений в прошлом году Департамент полиции и погранохраны столкнулся также с необходимостью продлевать статус людей, получивших временную защиту. Всего за продлением статуса временной защиты обратилось 33 215 человек.

- С начала полномасштабной войны мы выдавали приехавшим сюда гражданам Украины статус временной защиты сроком на один год. Поэтому в прошлом году появилась необходимость продлить этот статус очень большому числу людей практически одновременно. Для быстрого и удобного продления статуса временной защиты была разработана новая онлайн-среда, которая уменьшила и нагрузку на наши бюро обслуживания, - описала ситуацию Марина Пылдма, и уточнила, что сейчас все выдаваемые статусы временной защиты действительны до 3 марта 2025 года.

Всего с февраля 2022 года в Эстонии статус временной защиты получили 50 654 человека. Статус временной защиты - это разновидность статуса международной защиты.

В 2022 году всего 2940 человек предоставили заявление на получение статуса международной защиты в Эстонии. В 2021 году до начала полномасштабной войны в Украине статус международной защиты запросили всего 80 человек.