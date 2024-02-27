В избирательную комиссию Люганузе поступило заявление от отправленной на прошлой неделе в отставку с поста старейшины волости Люганузе Марьи-Лийзы Вейзер (Isamaa) о желании восстановить депутатские полномочия в местном волостном собрании, сообщает rus.err.
Марья-Лийза Вейзер планирует вернуться в волостное собрание Люганузе
Марья-Лийза Вейзер руководила волостью Люганузе с 2021 года. В минувший понедельник, 19 февраля, депутатский корпус выразил ей недоверие. Новым руководителем волости стал Дмитрий Дмитриев (Центристская партия), занимавший пост председателя волостного собрания.
После возвращения Вейзер в волостное собрание ряды представительного органа придется покинуть Юхо Пылду.
Всего в волостном собрании Люганузе 19 депутатов. Isamaa принадлежит два мандата. Один из них по итогам выборов в октябре 2021 года достался Вейзер, получившей 130 голосов.