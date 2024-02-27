Марья-Лийза Вейзер планирует вернуться в волостное собрание Люганузе

Марья-Лийза Вейзер руководила волостью Люганузе с 2021 года. В минувший понедельник, 19 февраля, депутатский корпус выразил ей недоверие. Новым руководителем волости стал Дмитрий Дмитриев (Центристская партия), занимавший пост председателя волостного собрания.

Всего в волостном собрании Люганузе 19 депутатов. Isamaa принадлежит два мандата. Один из них по итогам выборов в октябре 2021 года достался Вейзер, получившей 130 голосов.