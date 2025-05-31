Спасатели из Кивиыли стали победителями соревнований Восточного спасательного центра

По словам руководителя Восточного спасательного центра Янара Кэрнера, день соревнований подарил участникам адреналин, возможность проверить свои силы, а также радость и для некоторых - моменты разочарования.

- Спасатели ежедневно много тренируются и оттачивают свои навыки. На соревнованиях они продемонстрировали высочайший профессионализм, которого и ожидают от нас жители Эстонии. Задача спасателя - оказать быструю и качественную помощь, - отметил Кэрнер.

В соревнованиях приняли участие семь команд профессиональных спасателей из Ида- и Ляэне-Вирумаа: Нарва, Нарва-Йыэсуу, Йыхви, Силламяэ, Кивиыли, Тапа и Вяйке-Маарья. Среди добровольческих команд участвовали спасательные команды Кадрина, Аасукалда, Мяэтагузе, Симуна и Роэла.

Победу в конкурсе "Элитная команда 2025" Восточного спасательного центра одержала команда из Кивиыли, в составе которой выступали Таави Арувайну, Марго Пеенема, Тойво Рийбак и Имре Кокк. Второе место заняла команда из Тапа в составе Сийм Аосаар, Танел Микк, Айлар Пухасметс и Александр Лавроненко. Третье место завоевала команда из Йыхви, в составе которой выступали Аллан Тарту, Владислав Гетман, Роберт Петровицкий и Тимо Реэло.

Среди добровольцев победила команда из Кадрина, опередив команду из Аасукалда. Третье место заняла команда Мяэтагузе. Команда из Кадрина выигрывала титул элитной команды Восточного спасательного центра среди добровольцев все семь раз.

Победители были награждены кубками и дипломами. Осенью на национальных соревнованиях "Элитная команда 2025" Департамента спасения будут участвовать четыре лучшие профессиональные команды: Кивиыли, Тапа, Йыхви и Вяйке-Маарья.

Профессиональные спасатели соревновались в заданиях по спасению пострадавшего из жилого дома, спасению с использованием веревок и ликвидации химической угрозы. Добровольцы выполняли задачи по созданию пункта забора воды, разветвлению рукавных линий при тушении лесного пожара и оказанию помощи травмированному пострадавшему. В командах было до 4 человек. Затем лучшие четыре команды профессионалов и добровольцев соревновались между собой в комплексном задании: экипировка, развертывание линии питания, разветвление основной линии и транспортировка пострадавшего. Фото: Päästeamet