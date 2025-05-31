Спасатели из Кивиыли стали победителями соревнований Восточного спасательного центра

На соревнованиях профессионального мастерства Восточного спасательного центра "Элитная команда 2025" победу одержала команда спасателей из Кивиыли.
По словам руководителя Восточного спасательного центра Янара Кэрнера, день соревнований подарил участникам адреналин, возможность проверить свои силы, а также радость и для некоторых - моменты разочарования.
- Спасатели ежедневно много тренируются и оттачивают свои навыки. На соревнованиях они продемонстрировали высочайший профессионализм, которого и ожидают от нас жители Эстонии. Задача спасателя - оказать быструю и качественную помощь, - отметил Кэрнер.
В соревнованиях приняли участие семь команд профессиональных спасателей из Ида- и Ляэне-Вирумаа: Нарва, Нарва-Йыэсуу, Йыхви, Силламяэ, Кивиыли, Тапа и Вяйке-Маарья. Среди добровольческих команд участвовали спасательные команды Кадрина, Аасукалда, Мяэтагузе, Симуна и Роэла.
Победу в конкурсе "Элитная команда 2025" Восточного спасательного центра одержала команда из Кивиыли, в составе которой выступали Таави Арувайну, Марго Пеенема, Тойво Рийбак и Имре Кокк. Второе место заняла команда из Тапа в составе Сийм Аосаар, Танел Микк, Айлар Пухасметс и Александр Лавроненко. Третье место завоевала команда из Йыхви, в составе которой выступали Аллан Тарту, Владислав Гетман, Роберт Петровицкий и Тимо Реэло.
Среди добровольцев победила команда из Кадрина, опередив команду из Аасукалда. Третье место заняла команда Мяэтагузе. Команда из Кадрина выигрывала титул элитной команды Восточного спасательного центра среди добровольцев все семь раз.
Победители были награждены кубками и дипломами. Осенью на национальных соревнованиях "Элитная команда 2025" Департамента спасения будут участвовать четыре лучшие профессиональные команды: Кивиыли, Тапа, Йыхви и Вяйке-Маарья.
Соревнования профессионального мастерства спасателей проводятся в каждом спасательном центре. Соревнования "Элитная команда" прошли на учебном полигоне Академии внутренней безопасности в Вяйке-Маарья. В прошлом году титул "Элитная команда" Восточного спасательного центра завоевала команда Силламяэ среди профессионалов и команда Кадрина среди добровольцев.