Доля противников автомобильного налога увеличивается

Правительство хочет ввести автоналог со следующего года, и соответствующий законопроект уже прошел первое чтение в Рийгикогу, пишет rus.err.

Если смотреть на политические предпочтения, то больше всего сторонников этого налога среди избирателей Партии реформ - 62%.

В ходе аналогичного опроса, проведенного в июле прошлого года, 72% респондентов заявили, что не поддерживают налог на автомобили, а 21% - что поддерживают.

Последний опрос был проведен 23 февраля в интернете. В нем приняли участие около 1000 человек.