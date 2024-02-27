76% жителей Эстонии не поддерживают введение налога на автомобили, а 19% поддерживают, выясняется из опроса, проведенного фирмой Norstat.
Доля противников автомобильного налога увеличивается
Правительство хочет ввести автоналог со следующего года, и соответствующий законопроект уже прошел первое чтение в Рийгикогу, пишет rus.err.
Если смотреть на политические предпочтения, то больше всего сторонников этого налога среди избирателей Партии реформ - 62%.
В ходе аналогичного опроса, проведенного в июле прошлого года, 72% респондентов заявили, что не поддерживают налог на автомобили, а 21% - что поддерживают.
Последний опрос был проведен 23 февраля в интернете. В нем приняли участие около 1000 человек.