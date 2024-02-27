Вт, 27.02.2024
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST

Доля противников автомобильного налога увеличивается

Северное побережье
Copy
Согласно расчетам, автоналог пополнит госказну 120 миллионами евро.
Согласно расчетам, автоналог пополнит госказну 120 миллионами евро. Фото: Liis Treimann

76% жителей Эстонии не поддерживают введение налога на автомобили, а 19% поддерживают, выясняется из опроса, проведенного фирмой Norstat.

Правительство хочет ввести автоналог со следующего года, и соответствующий законопроект уже прошел первое чтение в Рийгикогу, пишет rus.err.

Если смотреть на политические предпочтения, то больше всего сторонников этого налога среди избирателей Партии реформ - 62%.

В ходе аналогичного опроса, проведенного в июле прошлого года, 72% респондентов заявили, что не поддерживают налог на автомобили, а 21% - что поддерживают.

Последний опрос был проведен 23 февраля в интернете. В нем приняли участие около 1000 человек.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Эстония
Наверх