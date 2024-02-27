Уровень безработицы в Ида-Вирумаа почти в два раза выше, чем в столице

Количество безработных в Эстонии за последнюю неделю увеличилось примерно на 150 человек.

По уездам наиболее высокий уровень безработицы по-прежнему в Ида-Вирумаа - 13,9%. В Харьюмаа он равен 7,5%. Без работы в столичном регионе остаются более 26 000 человек, большинство из них - жители Таллинна.

По оценке Кассы по безработице, пик безработицы ожидается в первом квартале этого года. По последнему прогнозу Банка Эстонии, в этом году уровень безработицы в стране вырастет до 9%.