В МВД уточнили, сколько в Ида-Вирумаа проживает граждан РФ

Больше всего россиян проживает в Харьюмаа - 40 186 человек. В Тартумаа их 2516, на Сааремаа - 62, а в Ярвамаа - 95. Меньше всего российских граждан на Хийумаа - пять человек.

Больше всего в Эстонии российских граждан в возрасте 65-69 лет (9387 человек). Российских граждан в возрасте 70-74 лет - 8865 человек, а в возрасте 60-64 лет - 8543 человека. Меньше всего в Эстонии российских граждан в возрасте до четырех лет (1036 человек). Российских граждан в возрасте пяти-девяти лет в Эстонии насчитывается 1689 человек, в возрасте 20-24 года - 1939 человек, а в возрасте 10-14 лет - 1977 человек.