Спасатели бьют тревогу: домовладельцы игнорируют правила пожарной безопасности

В здании в Кохтла-Ярве, в котором от пожара 26 февраля погибли два человека, не был установлен должным образом датчик дыма. Ранее спасатели трижды посещали этот дом для консультирования. В ходе проекта "Сделаем дома пожаробезопасными" были установлены новая печь, дымоход и новая электросистема.

Всего за последние три дня в трех пожарах в Эстонии погибли 6 человек, всего в феврале - 9 человек. В большинстве зданий не было правильно установленного работающего датчика дыма.

- Когда в конце прошлого года мы проверяли датчики дыма, выяснилось, что работающий датчик отсутствует почти в четверти домов Эстонии. К сожалению, последние дни самым трагическим образом показали нам, к чему может привести халатное отношение к пожарной безопасности. Можно сказать, что при таком безответственном поведении эти несчастные случаи были лишь вопросом времени, - прокомментировал трагические новости заместитель генерального директора Спасательного департамента Мартин Ламбинг.

По его словам, для быстрого обнаружения пожара необходимо иметь работающий датчик дыма в каждом здании. В большом многоэтажном доме их должно быть несколько и хотя бы по одному на каждом этаже.

Через пять минут пожар становится опасным для жизни, дым заполняет помещение, делая выживание невозможным. Датчик обнаруживает дым даже в небольшой концентрации и подает сигнал тревоги громким звуком, а также дает возможность эвакуироваться.

В прошлом году спасатели посетили более 21 000 домов, чтобы дать советы по пожарной и водной безопасности, а также подготовке к кризисам. Из посещенных домов около 1400 были оценены как пожароопасные, а около 1200 домов Спасательный департамент посетил повторно. В 2023 году в рамках проекта Спасательного департамента "Сделаем дома пожаробезопасными" по ​​всей Эстонии было сделано более 402 домов пожаробезопасными за 1,3 миллиона евро.

С начала года в результате пожаров в Эстонии погибло уже 13 человек.