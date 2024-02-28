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Центристская партия завалила проект автоналога поправками

Северное побережье
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Согласно расчетам, автоналог пополнит госказну 120 миллионами евро.
Согласно расчетам, автоналог пополнит госказну 120 миллионами евро. Фото: Liis Treimann

Фракция Центристской партии в Рийгикогу представила более 300 поправок к законопроекту о налоге на автомобили, сообщает rus.err.

По словам заместителя председателя центристской фракции Андрея Коробейника, цель подачи такого большого числа поправок - сделать все возможное для создания препятствий к дальнейшему рассмотрению законопроекта парламентом.

- Центристская партия придерживается того же мнения, что и три четверти жителей Эстонии, которые, согласно последним опросам, не поддерживают введение налога на автомобили, - сказал Коробейник. - В ситуации, когда экономика Эстонии сокращается уже более двух лет подряд, а безработица стабильно растет, неумно обременять жителей Эстонии новым налогом.

Тем не менее, по словам Коробейника, обструкция не является единственной целью представленных центристами поправок, и часть из них предлагает альтернативные решения на случай, если законопроект все же будет принят. В частности, речь идет о привязке использования полученных за счет налога доходов к определенным видам государственных расходов, таких как дорожное строительство и бесплатный общественный транспорт.

Коробейник отметил, что, по оценке центристов, дефицит госбюджета нужно покрывать не за счет дополнительного налогообложения, которое повлияет прежде всего на семьи с детьми и жителей сельской местности, а путем введения дополнительного налога на банки и сокращения числа чиновников.

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