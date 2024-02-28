Анна Фарафонова возглавила объединенный Дом эстонского языка

- Мы движемся в том же направлении, принимаем все те же вызовы, работаем также над качеством, но при этом как одна единая команда, которая находится в двух городах, плюс два уездных координатора, работающие в Ляэне-Харью и в Люганузе, - рассказала Анна Фарафонова в интервью err.

В планах Дома эстонского языка расширить географию. Если раньше большая часть целевой аудитории находилась в Ида-Вирумаа, то на сегодняшний момент в свете последних событий, которые происходят на международной арене, люди, нуждающиеся в языковой практике и в изучении эстонского языка, есть в разных регионах.

Также в приоритете организации остается развитие различных инструментов для самостоятельного изучения эстонского и специальные проекты, нацеленные на формирование социальных связей, в частности, имеется в виду общение с носителями языка.

Директор также прокомментировала, почему многие люди не заканчивают курсы эстонского языка, на которые достаточно непросто попасть. По ее словам, если судить по обратной связи, которую дают ученики консультационному центру, покидая курсы, в большинстве случаев это связано с аспектами взрослой жизни, такими, как работа и семья.

Места невозможно предложить абсолютно всем желающим, поскольку организация ограничена в бюджете. Поэтому в рамках системы консультирования Дом эстонского языка комплектует группы самостоятельно, предлагая места в первую очередь тем желающим, кто получил консультацию, и тем, кто только что окончил курсы на одном из уровней и желает продолжить обучение. И только после этого открываются свободные места в системе самообслуживания, чтобы люди могли сами зарегистрироваться.

"Поэтому мы сейчас работаем еще и над тем, чтобы постоянно обновлять нашу среду самообслуживания, дополнять ее различными функциональными решениями, благодаря которым у нас будет больше информации об учениках, - сообщила Фарафонова. - Тогда мы сможем предлагать больше мест на запланированных курсам тем, кто является клиентом системы обслуживания".

Дома эстонского языка в Нарве и Таллинне появились осенью 2018 года. Фарафонова возглавляла Нарвский дом эстонского языка с 2020 года.