Жителям Эстонии все больше нравится рыбачить

Руководитель политики рыболовства Министерства по делам регионов и сельского хозяйства Сигмар Суу сказал, что хотя количество лицензий на ловлю рыбы всегда зависит от погоды, основная причина роста заключается в том, что рыбалка становится все более популярным занятием.

- На самом деле мы ожидаем, что продажа лицензий на любительское рыболовство будет расти год от года, потому что сегодня одним из главных нарушений, связанных с любительской ловлей, является отсутствие разрешения, то есть не купленная лицензия, - сказал Суу.

Департамент по охране окружающей среды, который следит за рыбаками-любителями, подтвердил, что значительная часть рыбаков, проверенных в прошлом году, не приобрели лицензию на ловлю рыбы.

- Из общего числа нарушений 45% приходится на тех, кто не заплатил за право любительского рыболовства, - отметил руководитель Пярнуского отделения Департамента по охране окружающей среды Тоомас Ымблус.