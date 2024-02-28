Местные сообщества Ида-Вирумаа смогут подать заявки на поддержку проектов, способствующих переходу региона к климатической нейтральности. Первый тур приема заявок планируется открыть в ноябре.
От сообществ Ида-Вирумаа ждут идей для перехода к климатической нейтральности
Мера финансируется из средств Фонда справедливого перехода Европейского Союза.
- С 1920 года важным работодателем для местных жителей Ида-Вирумаа является сланцевая промышленность, в которой люди работали из поколения в поколение. Переход к более экологичной экономике и постепенное прекращение деятельности сланцевого сектора связаны с большими переменами для местных жителей, - сказал министр по делам регионов Мадис Каллас. - Желание Европейского союза и Эстонии состоит в том, чтобы помочь людям адаптироваться и справиться с этими изменениями, предлагая субсидии на проекты, которые будут способствовать развитию жизни в регионе более инновационным и экологически устойчивым способом. Если до сих пор посредством ряда мер мы предлагали субсидии местным самоуправлениям и государственным учреждениям, то на этот раз возможность открыта для местных сообществ.
Подать заявку можно для развития социального предпринимательства, повышения экологической грамотности, сохранения местной постиндустриальной идентичности или работы с местной молодежью.
Среди проектов могут быть, например, создание новых экологически чистых товаров или услуг на уровне сообщества, программы, направленные на укоренение экологического стиля жизни, мероприятия, объясняющие молодежи последствия изменений климата, инициативы, способствующие сотрудничеству сообществ и местного самоуправления, а также можно получить субсидии, например, на издание книг с историями работников сланцевого сектора или для создания возможности использования бывших производственных зданий в качестве местных общественных центров.
Поддерживаться будут как инвестиционные проекты, так и проекты, связанные с развитием, повышением информированности или сотрудничеством. Основными целевыми группами меры являются некоммерческие организации и целевые учреждения.
По размеру проекты классифицируются как малые, средние и крупные, в соответствии с чем им могут быть выделены соответствующие суммы дотации: для малого проекта это от 3 000 до 10 000 евро, для среднего – от 10 001 до 200 000 евро, для крупного – от 200 001 до 1 500 000 евро.
Первые туры подачи заявок для крупных и малых проектов Государственный центр вспомогательных услуг планирует открыть в ноябре 2023 года. Тур для проектов средней величины будет открыт в первой половине 2024 года.
Фонд справедливого перехода - это созданный Европейским союзом механизм финансирования, целью которого является поддержка экономики, людей и окружающей среды в тех регионах, которые сталкиваются со значительными социально-экономическими проблемами в связи с достижением целей Европейского союза в области энергетики и климата к 2030 году и климатической нейтральности к 2050 году.