От сообществ Ида-Вирумаа ждут идей для перехода к климатической нейтральности

- С 1920 года важным работодателем для местных жителей Ида-Вирумаа является сланцевая промышленность, в которой люди работали из поколения в поколение. Переход к более экологичной экономике и постепенное прекращение деятельности сланцевого сектора связаны с большими переменами для местных жителей, - сказал министр по делам регионов Мадис Каллас. - Желание Европейского союза и Эстонии состоит в том, чтобы помочь людям адаптироваться и справиться с этими изменениями, предлагая субсидии на проекты, которые будут способствовать развитию жизни в регионе более инновационным и экологически устойчивым способом. Если до сих пор посредством ряда мер мы предлагали субсидии местным самоуправлениям и государственным учреждениям, то на этот раз возможность открыта для местных сообществ.