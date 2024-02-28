Банк Эстонии планирует упростить рефинансирование жилищных кредитов

Предложения основаны на недавнем анализе конкурентной ситуации в банковской сфере, из которого следует, что передача договора в другой банк была бы более эффективна, если при этом не взымалась плата за досрочное расторжение договора.

Сегодня избежать этого можно только запланировав досрочное погашение имеющегося жилищного кредита на три месяца вперед, что делает рефинансирование кредита весьма затруднительным. Кроме того, при переводе ипотечного кредита в другой банк оценку имущества может проводить сам банк, а не агентство недвижимости, а также можно отказаться от обращения к нотариусу. Похожий подход используется и в Финляндии, и в Швеции.

Вторая группа предложений касается предоставления более широких возможностей при определении цены кредита. Хотя большое количество банков в настоящее время предлагают только 6-месячные кредиты, связанные с Euribor, в качестве стандартного решения, одно из предложений состоит в том, чтобы обязать банки предлагать как краткосрочные, так и долгосрочные кредиты, связанные с Euribor, а также кредиты с фиксированной процентной ставкой для нескольких годы.

Если, например, у человека есть жилищный кредит в размере 100 000 евро, затраты на перевод этого кредита в другой банк могут достигать целых 3 000 евро. Если все предложения ЦБ и финансового надзора будут реализованы, комиссия за перевод ипотечного кредита в другой банк может снизиться, и перевод станет более быстрым и менее хлопотным.

- Конкуренция на рынке мобильной связи Эстонии стала сильнее, когда людям стало легче переключаться между операторами. Мы могли бы пойти по тому же пути и в банковском деле. Тогда было бы менее хлопотно и менее затратно перевести кредит в другой банк, и банки были бы более заинтересованы в том, чтобы сделать человеку более выгодные предложения. Конкуренция между банками должна происходить не за новые проблемы, а за поддержание текущих решений. На примере Финляндии мы видим, что именно так можно заставить довольно небольшой кредитный рынок работать намного лучше, - сказал Мадис Мюллер, президент Банка Эстонии.