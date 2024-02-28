Глава Союза больниц: важно, что Аго Кыргвеэ завоевал доверие работников Нарвской больницы

По словам Урмаса Суле, он видит, что Аго Кыргвеэ очень хорошо справляется с обязанностями руководителя Нарвской больницы. "За последние полтора года я дважды посещал Нарвскую больницу и могу лично подтвердить, что это так", - сказал Суле, который много лет лично знаком с Кыргвеэ, а также работал с ним.

По его словам, хорошее руководство проявляется в хорошей рабочей атмосфере в больнице и в том, что люди свободно общаются друг с другом. "Нарвская больница, безусловно, нуждается в Аго Кыргвеэ", - сказал Суле, добавив, что если бы он был членом совета Нарвской больницы, он, конечно, не поддержал бы его отзыв.

По словам Суле, задача совета - обеспечить хорошее управление больницей.

Отвечая на вопрос, правильно ли, что четверо из шести, а теперь уже из пяти членов совета больницы являются политиками, мало разбирающимися в медицине, Суле ответил, что такое относится ко всем больницам Эстонии и что в качестве хорошего примера можно привести те больницы, где стараются поддерживать баланс. "Политики должны быть там, это неизбежно, но умные политики привлекают также экспертов", - отметил собеседник.

Хотя, говоря о Кыргвеэ, некоторые пытаются создать впечатление, что он является незаменимым руководителем, Суле признал, что наверняка найдутся и другие хорошие специалисты, которые могли бы подойти на эту должность. "Но дело в том, что работники здравоохранения хотят видеть руководителя, которому они доверяют. Я не знаю, кто может быть этим другим человеком. Но я наблюдал со стороны, как Аго Кыргвеэ завоевывал доверие сотрудников Нарвской больницы. Завоевать доверие медицинских работников - большое искусство, но потерять его очень легко", - подтвердил Суле.