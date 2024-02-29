Чт, 29.02.2024
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST

СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Нападения на женщин в Кохтла-Ярве и Нарве

Северное побережье
Copy
Полиция.
Полиция. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

25 февраля в полицию сообщили, что на улице Калеви в Кохтла-Ярве мужчина ударил свою бывшую сожительницу. Полицейские задержали мужчину.

27 февраля в полицию сообщили, что в квартире на улице П. Кереса в Нарве 39-летний мужчина ударил свою сожительницу. К моменту прибытия полиции мужчина уже покинул квартиру.

Точные обстоятельства инцидентов полиция выяснит в ходе уголовного разбирательства. 

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Новости
Наверх