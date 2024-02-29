25 февраля в полицию сообщили, что на улице Калеви в Кохтла-Ярве мужчина ударил свою бывшую сожительницу. Полицейские задержали мужчину.
СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Нападения на женщин в Кохтла-Ярве и Нарве
27 февраля в полицию сообщили, что в квартире на улице П. Кереса в Нарве 39-летний мужчина ударил свою сожительницу. К моменту прибытия полиции мужчина уже покинул квартиру.
Точные обстоятельства инцидентов полиция выяснит в ходе уголовного разбирательства.
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Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.