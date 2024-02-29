Песня иглы и нити в уникальных работах вышивальщиц

В экспозиции участвуют ида-вируские рукодельницы, которые в разное время учились искусству вышивки у Галины Перовой и готовы показать, что, умело оперируя иглой и ниткой, можно создавать красивые украшения, аксессуары, предметы интерьера. Свои творения привезут мастера из Нарвы, Йыхви, Силламяэ, Таллинна.

- Наша цель - продемонстрировать удивительную возможность возрождения техник, зародившихся в эпоху 17-18-го веков, - объясняет Галина Перова. - Сейчас каждый творческий процесс приобретает особую значимость, поскольку работы собираются и оформляются с особым вниманием к деталям и традициям.

Рукодельницы представят свои творения в различных техниках: от традиционной вышивки крестом, гобеленовой вышивки (лонг стич) до объемной вышивки, где сочетаются различные техники и материалы. Особое внимание будет уделено итальянскому стилю барджелло, зародившемуся в 18-м веке. Он займет центральное место в выставочном зале, демонстрируя возможности использования в интерьере и изысканных аксессуарах. Гости галереи также познакомятся с авторской объемной техникой и уникальными картинами с 3D-вышивкой, смогут погрузиться в мир оригинальных картин в техниках "длинный стежок" и "гобеленовая гладь".

На открытии можно будет услышать истории создания картин, пообщаться с мастерицами, зарядиться эмоциями и узнать много интересного о вышивке, насладиться экспонатами из семейного музея Галины Перовой, которым уже более 100 лет.