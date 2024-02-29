Два из трех коммерческих перевозчиков в Кохтла-Ярве в феврале увеличили стоимость билета на 20 центов, но оператор маршрута №24 в ближайшее время не планирует присоединяться к коллегам.
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Маршрутки подняли цены на проезд, но не все
По словам главного специалиста по транспорту Кохтла-Ярвеского горуправления Виталии Бассарады, городские власти не могут диктовать операторам коммерческих маршрутов ценовую политику, но перевозчики должны сообщать им об изменениях. В феврале о повышении цены проезда заявили ТОО "OV Ida-Bus" (линия №3) и ТОО "Fremanti" (линия №5) - стоимость билетов они повысили на 20 центов.