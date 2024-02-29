Маршрутки подняли цены на проезд, но не все

По словам главного специалиста по транспорту Кохтла-Ярвеского горуправления Виталии Бассарады, городские власти не могут диктовать операторам коммерческих маршрутов ценовую политику, но перевозчики должны сообщать им об изменениях. В феврале о повышении цены проезда заявили ТОО "OV Ida-Bus" (линия №3) и ТОО "Fremanti" (линия №5) - стоимость билетов они повысили на 20 центов.

Еще год назад руководитель "OV Ida-Bus" Владислав Рукин говорил, что едва сводят концы с концами - топливо дорожает, другие расходы растут, а количество пассажиров не увеличивается. Но повысить цены не могли, потому что не выдержат конкуренции с перевозчиками, которых дотирует город или государство. Как только стоимость проезда на общественном транспорте вырастет, они тоже поднимут цены. На городских линиях цена разового билета осталась прежней - 1 евро 10 центов, но проезд на уездных линиях стал платным, что позволило коммерческим перевозчикам поднять цену билета, сохранив конкурентоспособность.