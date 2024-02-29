Йыхвиский концертный дом приглашает послушать игру на японских барабанах и эстонское хоровое пение

На концерте "Японский сад" ансамбль японских барабанов тайко, Эстонский национальный мужской хор (дирижер Микк Юлеоя) и певица Лийзи Койксон исполнят музыку, вдохновленную Японией и японской музыкальной культурой.

В Японии считается, что барабаны тайко обладают духовным значением и очищающей силой. Именно эти инструменты используются в храмовых ритуалах для создания положительной энергии. Японские флейты и ритуальный танец добавляют красок игре на барабанах тайко. В то же время экзотическая японская культура кажется хорошо воспринимаемой на своем культурном языке, близком к природе и понятном северянину.

На этот раз к японской природной силе - барабанам тайко - присоединится эстонская природная сила, наш уникальный национальный мужской хор (дирижер Микк Юлеоя). Особый нюанс добавит любимая певица Лийзи Койксон, которая чувствует себя уютно в самых разных стилях, которые соединяются в чарующем сочетании естественного звучания и чувства красоты.

7 марта Эстонский национальный мужской хор и струнный оркестр VHK под управлением Расмуса Пуура создадут прекрасный срез эстонской музыки разных эпох. В концерте "Тоска по дому" прозвучат произведения Хярма, Тобиаса, Тормиса, Кырвитса и Пуура.

Концерт рассказывает о чувстве тоски через жемчужины эстонской музыки - всегда чего-то ждешь, на кого-то надеешься, куда-то стремишься. Для эстонцев таким местом всегда были дом и родина. Место, которое для нас священно, где мы можем сохранить нашу культуру и язык и жить свободно.