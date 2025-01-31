ЗИМА / ВЕСНА 2025 Календарь мероприятий в Ида-Вирумаа

Яан Тятте. Фото: Dmitri Kotjuh

Яан Тятте

24 апреля в 19.00 в Йыхвиском концертном доме

Во время выступления Яан Тятте с помощью забавных историй и песен расскажет о том, как он пришел к тому, кем он является сейчас.

МАЙ

Фото: Anna Markova

Мастер-классы эстонской банной культуры

3 и 4 мая на берегу реки в Нарва-Йыэсуу

Самые большие в Эстонии мобильные бани, различные типы бань, бани-палатки, бани, встроенные в прицепы и автомобили, а также джакузи.

Этап Золотой легкоатлетической лиги Ида-Вирумаа

8 мая и 15 мая (стадион уточняется)

Большая Тойлаская весенняя ярмарка

10 мая в 11.00 на площади Фёренхофа у отеля "Toila SPA"

На ярмарке будут представлены эстонские продукция и дизайн, ремесленные изделия, растения, саженцы и хуторские товары.

Благотворительный забег "Eastman"

10 мая в Кохтла-Ярве

Большая Йыхвиская улица еды. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Большая Йыхвиская улица еды

17 мая в 12.00 у "Pargi keskus" в Йыхви

На фестивале уличной еды в Йыхви ожидается более 50 продавцов еды на колесах.

"Emil Rutiku trio"

18 мая на пикниковой сцене хутора Пости в деревне Сака

В этом году летнюю серию концертов, которая пройдет на домашнем хуторе семьи Ныммисте, откроет эстонский блюзовый певец Эмиль Рутику.

Финал Золотой легкоатлетической лиги Ида-Вирумаа

22 мая на стадионе Хейно Липпа в Йыхви

Kate

18 мая на пикниковой сцене хутора Пости в деревне Сака