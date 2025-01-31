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ЗИМА / ВЕСНА 2025 Календарь мероприятий в Ида-Вирумаа

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В феврале вкусовое наслаждение предложит Ночное пиршества при полной луне на Улице причудской еды.
В феврале вкусовое наслаждение предложит Ночное пиршества при полной луне на Улице причудской еды. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

В Ида-Вирумаа пройдет множество культурных и спортивных мероприятий.

ФЕВРАЛЬ

"В снежном плену".
"В снежном плену". Фото: Facebook

"Lumevangis" / "В снежном плену", спектакль Театра комедии

4 февраля в 19.00 в Кохтла-Ярвеском центре культуры

"Lords of the Sound".
"Lords of the Sound". Фото: lordsofthesound.com

"Hogwarts Magic Symphony"

5 февраля в 19.00 в Йыхвиском концертном доме

Программа симфонического оркестра "Lords of the Sound" перенесет вас в волшебный мир Гарри Поттера, оживляя самые яркие музыкальные моменты киносаги.

"Маленькие тайны".
"Маленькие тайны". Фото: Teater Nuutrum

"Väikesed saladused" / "Маленькие тайны", спектакль театра "Nuutrum"

6 февраля в 19.00 в центре "Vaba Lava Narva"

В пьесе Андруса Кивиряхка играют Трийну Меристе, Лийна Тенносаар, Хелена Мерзин Тамм и Мерилин Кирбитс.

Kiyv Grand Ballet.
Kiyv Grand Ballet. Фото: Kiyv Grand Ballet

"Kiyv Grand Ballet". "Лебединое озеро"

6 февраля в 19.00 в Йыхвиском концертном доме

"Лебединое озеро" символизирует вершину классического танца в его современной интерпретации.

Алутагузеский женский марафон и ночной марафон

8 февраля в Алутагузеском центре оздоровительного спорта в Паннъярве

В этом году программа Алутагузеского марафона впервые включает женский марафон на 9 км, который стартует в 15.00. Шестой ночной марафон, проходящий при свете налобных фонариков, стартует в 18.00. Можно выбрать между 10-километровой и 21-километровой дистанциями.

Алутагузеский лыжный марафон.
Алутагузеский лыжный марафон. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Алутагузеский лыжный марафон

9 февраля в 11.00 в Алутагузеском центре оздоровительного спорта в Паннъярве

Основная дистанция классического марафона, который проводится в 47-й раз и является частью эстонской серии лыжных гонок на длинные дистанции "Estoloppet", составляет 43 км. На более короткую дистанцию протяженностью 21 км участники отправятся в 12.00.

Мария Фауст.
Мария Фауст. Фото: Dmitri Kotjuh

Мария Фауст и "Sointi Jazz Orchestra"

13 февраля в 19.00 в Йыхвиском концертном доме

Отмеченная наградами саксофонистка и композитор Мария Фауст и джазовый оркестр "Sointi Jazz Orchestra", состоящий из 18 музыкантов, объединили свои усилия. В результате публике будут представлены последние произведения Марии и ее новейшие аранжировки.

День друга и "Hellad Velled"

14 февраля в 21.30 в пабе "Vanameister" в Йыхви

"Tõnu Tubli trio"

15 февраля в 18.00 в "Jazz Time Club" в Силламяэском центре культуры

"Tõnu Tubli trio" увлечет вас в музыкальное путешествие, где джаз, хип-хоп, даб и другие стили свободно сливаются в импровизации.

Ночное пиршество при полной луне.
Ночное пиршество при полной луне. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

"Pöörane täiskuuÖÖsööming" / Ночное пиршество при полной луне

15 февраля с 17.00 во многих локациях на Улице причудской еды

Однодневные рестораны открывают свои дворы, предлагая еду и напитки при свете живого огня в полную луну. Меню зимнее и согревающее, а полная луна придает блюдам особую силу.

Танцевальное шоу "Огонь Анатолии".
Танцевальное шоу "Огонь Анатолии". Фото: Piletilevi

Танцевальное шоу "Anatoolia tuli" / "Огонь Анатолии"

20 февраля в 19.00 в центре культуры "Geneva" в Нарве

Государственный флаг на башне Длинный Герман.
Государственный флаг на башне Длинный Герман. Фото: Peeter Langovits

День рождения Эстонской Республики

24 февраля по всему уезду

Празднование начнется рано утром с церемонии поднятия флага. В течение дня в разных местах пройдут праздничные концерты.

"The King's Singers".
"The King's Singers". Фото: The King's Singers

"The King's Singers"

26 февраля в 19.00 в Йыхвиском концертном доме

В концертной программе одного из самых известных вокальных ансамблей мира прозвучат нестареющие классические произведения и хитовые мелодии из диснеевских фильмов.

МАРТ

"Nikita Korzouni trio"

1 марта в 18.00 в "Jazz Time Club" в Силламяэском центре культуры

Импровизация и традиционный джаз "Nikita Korzouni trio" создают увлекательную музыкальную беседу.

Нарва - финно-угорская культурная столица

1 и 2 марта в Нарвском доме ингери, в ратуше и колледже

"Ettevaatust, õnn!".
"Ettevaatust, õnn!". Фото: Rakvere Teater

"Ettevaatust, õnn!", спектакль Раквереского театра

5 марта в 19.00 в Кохтла-Ярвеском центре культуры

Группа "Nensi"

6 марта в 19.00 в Йыхвиском концертном доме

Одна из самых известных поп-групп Украины, существующая уже более 30 лет, исполнит свои самые известные хиты.

"Prime Orchestra".
"Prime Orchestra". Фото: Prime Orchestra

"Prime Orchestra". "Rock Sympho Show"

7 марта в 19.00 в Йыхвиском концертном доме

В рамках грандиозного европейского турне оркестр представит хиты таких гигантов, как "Led Zeppelin", "Metallica", "Scorpions", "Queen", "Aerosmith", "Bon Jovi", "Europe", Оззи Осборн, "AC/DC", "SOAD", "Nirvana", "Red Hot Chili Peppers" и другие.

Мари Калкун.
Мари Калкун. Фото: Sille Annuk

Мари Калкун и национальный мужской хор

8 марта в 19.00 в Йыхвиском концертном доме

В совместной обширной концертной программе Мари Калкун и Эстонский национальный мужской хор выйдут на сцену, представив зрителям мифические "Stoonia lood" Мари Калкун, переплетенные с хоровым наследием Вельо Тормиса. Вечная музыка с первобытной силой.

"Nipernaaditalv".
"Nipernaaditalv". Фото: Rakvere Teater

"Nipernaaditalv", спектакль Раквереского театра

10 марта в 19.00 в центре "Vaba Lava Narva"

"Hiirelõks" / "Мышеловка", спектакль тетара "Kellerteater"

11 марта в 19.00 в Йыхвиском концертном доме

В классическом детективном романе Агаты Кристи на сцене актеры Лийс Хааб, Пяэру Оя, Элина Рейнхольд и другие.

"Joy".
"Joy". Фото: Joy

Группа "Joy"

13 марта в 19.00 в Йыхвиском концертном доме

Группа "Joy", известная своими хитами "Touch by Touch" и "Valerie", на протяжении десятилетий оставалась любимой многими поколениями слушателей. Их музыка стала символом 80-х, и до сих пор вызывает в сердцах волну ностальгии и счастья.

Italian Giuseppe Verdi String Orchestra / Итальянский струнный оркестр Джузеппе Верди

18 марта в 19.00 в Йыхвиском концертном доме

Под управлением дирижера Фабрицио Фичюра струнный оркестр исполнит известные мелодии Верди, Вивальди и Россини.

Мика Каллио.
Мика Каллио. Фото: pargas.fi

Мика Каллио

23 марта в 17.00 в Йыхвиском концертном доме

Ансамбль, в состав которого входят ведущие финские джазовые музыканты, исполнит музыку из альбома Мики Каллио 2022 года "Gong Odyssey". В нем, среди прочего, используется 30 гонгов.

Музыкальная комедия ''Coolmeister. Järeleaitamistund muusikas''

29 марта в 19.00 в Йыхвиском концертном доме

Актер Михкель Тикерпалу и музыкант Мадис Креэван обсуждают профессию учителя. 

АПРЕЛЬ

Музыкальный цирк

5 апреля в 15.00 в Йыхвиском концертном доме

На сцене выступят цирковые артисты и музыканты из Скандинавии и Латвии.

Концерт "Kauge tähe valgus" / "Свет далекой звезды"

6 апреля в 16.00 в Йыхвиском концертном доме

Концерт посвящен памяти ушедших звезд мировой и эстонской эстрады. В концерте примут участие оперные певицы Мария Веретенина и Мария Кондратьева, а также Гуннар Лохо, Лийза Ууккиви и Сергей Маасин.

"J-Fest".
"J-Fest". Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Танцевальный фестиваль "J-Fest"

12 апреля в Йыхвиском концертном доме

Один из крупнейших танцевальных фестивалей в Ида-Виру объединяет любителей уличных танцев, хип-хопа, фристайла и многих других танцевальных направлений.

Генеральский забег

19 апреля в Алутагузеском центре оздоровительного спорта в Паннъярве

Традиционным спортивным мероприятием во главе с Кайтселийтом почтим память генерала Александера Тыниссона. В программе как военный, так и народный забег.

Забег Юрьевой ночи

19 апреля в Нарва-Йыэсуу

Ида-Вирумааская серия забегов стартует, как и в прошлом году, весной в Нарва-Йыэсуу.

Яан Тятте.
Яан Тятте. Фото: Dmitri Kotjuh

Яан Тятте

24 апреля в 19.00 в Йыхвиском концертном доме

Во время выступления Яан Тятте с помощью забавных историй и песен расскажет о том, как он пришел к тому, кем он является сейчас.

МАЙ

Фото статьи
Фото: Anna Markova

Мастер-классы эстонской банной культуры

3 и 4 мая на берегу реки в Нарва-Йыэсуу

Самые большие в Эстонии мобильные бани, различные типы бань, бани-палатки, бани, встроенные в прицепы и автомобили, а также джакузи.

Этап Золотой легкоатлетической лиги Ида-Вирумаа

8 мая и 15 мая (стадион уточняется)

Большая Тойлаская весенняя ярмарка

10 мая в 11.00 на площади Фёренхофа у отеля "Toila SPA"

На ярмарке будут представлены эстонские продукция и дизайн, ремесленные изделия, растения, саженцы и хуторские товары.

Благотворительный забег "Eastman"

10 мая в Кохтла-Ярве

Большая Йыхвиская улица еды.
Большая Йыхвиская улица еды. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Большая Йыхвиская улица еды

17 мая в 12.00 у "Pargi keskus" в Йыхви

На фестивале уличной еды в Йыхви ожидается более 50 продавцов еды на колесах.

"Emil Rutiku trio"

18 мая на пикниковой сцене хутора Пости в деревне Сака

В этом году летнюю серию концертов, которая пройдет на домашнем хуторе семьи Ныммисте, откроет эстонский блюзовый певец Эмиль Рутику.

Финал Золотой легкоатлетической лиги Ида-Вирумаа

22 мая на стадионе Хейно Липпа в Йыхви

Kate

18 мая на пикниковой сцене хутора Пости в деревне Сака

Певица Катрин Мандель, она же Kate, исполнит как старые песни, так и треки из своего нового альбома "Reflections".

"Alutaguse Open", чемпионат стран Балтии по диск-гольфу

30 мая по 1 июня в Мяэтагузе

День химика

31 мая у Кохтла-Ярвеского центра культуры

Крупнейший народный праздник в Кохтла-Ярве, на сцене которого традиционно выступает элита эстонской поп-музыки.

Забег работников тюремной службы

31 мая в Йыхви

ИЮНЬ

Дни волости Йыхви

4-7 июня в различных местах волости

Концерт в священной дубраве. Ночь творчества. День общины. День эстонского флага.

Алутагузеский веломарафон.
Алутагузеский веломарафон. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Алутагузеский веломарафон

7 июня в Алутагузеском центре оздоровительного спорта в Паннъярве

Большая Нарвская улица еды

7 июня в 12.00 рядом с заправкой "Neste" на Таллиннском шоссе в Нарве

На фестивале уличной еды в Нарве ожидается более 40 продавцов еды на колесах.

Ида-Вирумааский стадионный ультрамарафон

7 и 8 июня на стадионе Кохтла-Ныммеской школы

Sissy

15 июня на пикниковой сцене хутора Пости в деревне Сака

"Püssi punk"

20 и 21 июня у подножия террикона в Пюсси

Организаторы фестиваля панк-музыки обещают: с интересующимися поделятся тоннами плохой музыки и всего того хорошего, что еще существует.

Йыхвиский международный вечер легкой атлетики.
Йыхвиский международный вечер легкой атлетики. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Йыхвиский международный вечер легкой атлетики

21 июня на стадионе Хейно Липпа в Йыхви

Традиционное соревнование по легкой атлетике высокого уровня, в котором принимали участие чемпионы мира, Европы и призеры крупных соревнований.

Дни эстонской культуры "ESTO" в Нарве

28-30 июня в различных локациях в Нарве

Помимо Стокгольма и Таллинна, в этом году дни "ESTO" пройдут также в Нарве. Цель Всемирных дней эстонской культуры - вновь объединить эстонские общины по всему миру, укрепив глобальный эстонский дух и чувство принадлежности.

Нарвский городской забег на милю

28 июня в Нарве

Впервые в программу Нарвского городского забега включен забег на милю.

Нарвский городской забег

29 июня в Нарве

В этом году в рамках крупнейшего в Ида-Вирумаа мероприятия народного спорта пройдут забеги на 5 км и 10 км. 

PS. Программа мероприятий в Ида-Вирумаа составлена с учетом информации на конец января 2025 года. Рекомендуем также посетить туристический портал Ида-Вирумаа idaviru.ee, а также сайты организаторов мероприятий и социальные сети.

Публикуется при поддержке: 

Eesti Kultuurkapitali logo.
Eesti Kultuurkapitali logo. Фото: Eesti Kultuurkapital
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