В Ида-Вирумаа пройдет множество культурных и спортивных мероприятий.
ЗИМА / ВЕСНА 2025 ⟩ Календарь мероприятий в Ида-Вирумаа
ФЕВРАЛЬ
"Lumevangis" / "В снежном плену", спектакль Театра комедии
4 февраля в 19.00 в Кохтла-Ярвеском центре культуры
"Hogwarts Magic Symphony"
5 февраля в 19.00 в Йыхвиском концертном доме
Программа симфонического оркестра "Lords of the Sound" перенесет вас в волшебный мир Гарри Поттера, оживляя самые яркие музыкальные моменты киносаги.
"Väikesed saladused" / "Маленькие тайны", спектакль театра "Nuutrum"
6 февраля в 19.00 в центре "Vaba Lava Narva"
В пьесе Андруса Кивиряхка играют Трийну Меристе, Лийна Тенносаар, Хелена Мерзин Тамм и Мерилин Кирбитс.
"Kiyv Grand Ballet". "Лебединое озеро"
6 февраля в 19.00 в Йыхвиском концертном доме
"Лебединое озеро" символизирует вершину классического танца в его современной интерпретации.
Алутагузеский женский марафон и ночной марафон
8 февраля в Алутагузеском центре оздоровительного спорта в Паннъярве
В этом году программа Алутагузеского марафона впервые включает женский марафон на 9 км, который стартует в 15.00. Шестой ночной марафон, проходящий при свете налобных фонариков, стартует в 18.00. Можно выбрать между 10-километровой и 21-километровой дистанциями.
Алутагузеский лыжный марафон
9 февраля в 11.00 в Алутагузеском центре оздоровительного спорта в Паннъярве
Основная дистанция классического марафона, который проводится в 47-й раз и является частью эстонской серии лыжных гонок на длинные дистанции "Estoloppet", составляет 43 км. На более короткую дистанцию протяженностью 21 км участники отправятся в 12.00.
Мария Фауст и "Sointi Jazz Orchestra"
13 февраля в 19.00 в Йыхвиском концертном доме
Отмеченная наградами саксофонистка и композитор Мария Фауст и джазовый оркестр "Sointi Jazz Orchestra", состоящий из 18 музыкантов, объединили свои усилия. В результате публике будут представлены последние произведения Марии и ее новейшие аранжировки.
День друга и "Hellad Velled"
14 февраля в 21.30 в пабе "Vanameister" в Йыхви
"Tõnu Tubli trio"
15 февраля в 18.00 в "Jazz Time Club" в Силламяэском центре культуры
"Tõnu Tubli trio" увлечет вас в музыкальное путешествие, где джаз, хип-хоп, даб и другие стили свободно сливаются в импровизации.
"Pöörane täiskuuÖÖsööming" / Ночное пиршество при полной луне
15 февраля с 17.00 во многих локациях на Улице причудской еды
Однодневные рестораны открывают свои дворы, предлагая еду и напитки при свете живого огня в полную луну. Меню зимнее и согревающее, а полная луна придает блюдам особую силу.
Танцевальное шоу "Anatoolia tuli" / "Огонь Анатолии"
20 февраля в 19.00 в центре культуры "Geneva" в Нарве
День рождения Эстонской Республики
24 февраля по всему уезду
Празднование начнется рано утром с церемонии поднятия флага. В течение дня в разных местах пройдут праздничные концерты.
"The King's Singers"
26 февраля в 19.00 в Йыхвиском концертном доме
В концертной программе одного из самых известных вокальных ансамблей мира прозвучат нестареющие классические произведения и хитовые мелодии из диснеевских фильмов.
МАРТ
"Nikita Korzouni trio"
1 марта в 18.00 в "Jazz Time Club" в Силламяэском центре культуры
Импровизация и традиционный джаз "Nikita Korzouni trio" создают увлекательную музыкальную беседу.
Нарва - финно-угорская культурная столица
1 и 2 марта в Нарвском доме ингери, в ратуше и колледже
"Ettevaatust, õnn!", спектакль Раквереского театра
5 марта в 19.00 в Кохтла-Ярвеском центре культуры
Группа "Nensi"
6 марта в 19.00 в Йыхвиском концертном доме
Одна из самых известных поп-групп Украины, существующая уже более 30 лет, исполнит свои самые известные хиты.
"Prime Orchestra". "Rock Sympho Show"
7 марта в 19.00 в Йыхвиском концертном доме
В рамках грандиозного европейского турне оркестр представит хиты таких гигантов, как "Led Zeppelin", "Metallica", "Scorpions", "Queen", "Aerosmith", "Bon Jovi", "Europe", Оззи Осборн, "AC/DC", "SOAD", "Nirvana", "Red Hot Chili Peppers" и другие.
Мари Калкун и национальный мужской хор
8 марта в 19.00 в Йыхвиском концертном доме
В совместной обширной концертной программе Мари Калкун и Эстонский национальный мужской хор выйдут на сцену, представив зрителям мифические "Stoonia lood" Мари Калкун, переплетенные с хоровым наследием Вельо Тормиса. Вечная музыка с первобытной силой.
"Nipernaaditalv", спектакль Раквереского театра
10 марта в 19.00 в центре "Vaba Lava Narva"
"Hiirelõks" / "Мышеловка", спектакль тетара "Kellerteater"
11 марта в 19.00 в Йыхвиском концертном доме
В классическом детективном романе Агаты Кристи на сцене актеры Лийс Хааб, Пяэру Оя, Элина Рейнхольд и другие.
Группа "Joy"
13 марта в 19.00 в Йыхвиском концертном доме
Группа "Joy", известная своими хитами "Touch by Touch" и "Valerie", на протяжении десятилетий оставалась любимой многими поколениями слушателей. Их музыка стала символом 80-х, и до сих пор вызывает в сердцах волну ностальгии и счастья.
Italian Giuseppe Verdi String Orchestra / Итальянский струнный оркестр Джузеппе Верди
18 марта в 19.00 в Йыхвиском концертном доме
Под управлением дирижера Фабрицио Фичюра струнный оркестр исполнит известные мелодии Верди, Вивальди и Россини.
Мика Каллио
23 марта в 17.00 в Йыхвиском концертном доме
Ансамбль, в состав которого входят ведущие финские джазовые музыканты, исполнит музыку из альбома Мики Каллио 2022 года "Gong Odyssey". В нем, среди прочего, используется 30 гонгов.
Музыкальная комедия ''Coolmeister. Järeleaitamistund muusikas''
29 марта в 19.00 в Йыхвиском концертном доме
Актер Михкель Тикерпалу и музыкант Мадис Креэван обсуждают профессию учителя.
АПРЕЛЬ
Музыкальный цирк
5 апреля в 15.00 в Йыхвиском концертном доме
На сцене выступят цирковые артисты и музыканты из Скандинавии и Латвии.
Концерт "Kauge tähe valgus" / "Свет далекой звезды"
6 апреля в 16.00 в Йыхвиском концертном доме
Концерт посвящен памяти ушедших звезд мировой и эстонской эстрады. В концерте примут участие оперные певицы Мария Веретенина и Мария Кондратьева, а также Гуннар Лохо, Лийза Ууккиви и Сергей Маасин.
Танцевальный фестиваль "J-Fest"
12 апреля в Йыхвиском концертном доме
Один из крупнейших танцевальных фестивалей в Ида-Виру объединяет любителей уличных танцев, хип-хопа, фристайла и многих других танцевальных направлений.
Генеральский забег
19 апреля в Алутагузеском центре оздоровительного спорта в Паннъярве
Традиционным спортивным мероприятием во главе с Кайтселийтом почтим память генерала Александера Тыниссона. В программе как военный, так и народный забег.
Забег Юрьевой ночи
19 апреля в Нарва-Йыэсуу
Ида-Вирумааская серия забегов стартует, как и в прошлом году, весной в Нарва-Йыэсуу.
Яан Тятте
24 апреля в 19.00 в Йыхвиском концертном доме
Во время выступления Яан Тятте с помощью забавных историй и песен расскажет о том, как он пришел к тому, кем он является сейчас.
МАЙ
Мастер-классы эстонской банной культуры
3 и 4 мая на берегу реки в Нарва-Йыэсуу
Самые большие в Эстонии мобильные бани, различные типы бань, бани-палатки, бани, встроенные в прицепы и автомобили, а также джакузи.
Этап Золотой легкоатлетической лиги Ида-Вирумаа
8 мая и 15 мая (стадион уточняется)
Большая Тойлаская весенняя ярмарка
10 мая в 11.00 на площади Фёренхофа у отеля "Toila SPA"
На ярмарке будут представлены эстонские продукция и дизайн, ремесленные изделия, растения, саженцы и хуторские товары.
Благотворительный забег "Eastman"
10 мая в Кохтла-Ярве
Большая Йыхвиская улица еды
17 мая в 12.00 у "Pargi keskus" в Йыхви
На фестивале уличной еды в Йыхви ожидается более 50 продавцов еды на колесах.
"Emil Rutiku trio"
18 мая на пикниковой сцене хутора Пости в деревне Сака
В этом году летнюю серию концертов, которая пройдет на домашнем хуторе семьи Ныммисте, откроет эстонский блюзовый певец Эмиль Рутику.
Финал Золотой легкоатлетической лиги Ида-Вирумаа
22 мая на стадионе Хейно Липпа в Йыхви
Kate
18 мая на пикниковой сцене хутора Пости в деревне Сака
Певица Катрин Мандель, она же Kate, исполнит как старые песни, так и треки из своего нового альбома "Reflections".
"Alutaguse Open", чемпионат стран Балтии по диск-гольфу
30 мая по 1 июня в Мяэтагузе
День химика
31 мая у Кохтла-Ярвеского центра культуры
Крупнейший народный праздник в Кохтла-Ярве, на сцене которого традиционно выступает элита эстонской поп-музыки.
Забег работников тюремной службы
31 мая в Йыхви
ИЮНЬ
Дни волости Йыхви
4-7 июня в различных местах волости
Концерт в священной дубраве. Ночь творчества. День общины. День эстонского флага.
Алутагузеский веломарафон
7 июня в Алутагузеском центре оздоровительного спорта в Паннъярве
Большая Нарвская улица еды
7 июня в 12.00 рядом с заправкой "Neste" на Таллиннском шоссе в Нарве
На фестивале уличной еды в Нарве ожидается более 40 продавцов еды на колесах.
Ида-Вирумааский стадионный ультрамарафон
7 и 8 июня на стадионе Кохтла-Ныммеской школы
Sissy
15 июня на пикниковой сцене хутора Пости в деревне Сака
"Püssi punk"
20 и 21 июня у подножия террикона в Пюсси
Организаторы фестиваля панк-музыки обещают: с интересующимися поделятся тоннами плохой музыки и всего того хорошего, что еще существует.
Йыхвиский международный вечер легкой атлетики
21 июня на стадионе Хейно Липпа в Йыхви
Традиционное соревнование по легкой атлетике высокого уровня, в котором принимали участие чемпионы мира, Европы и призеры крупных соревнований.
28-30 июня в различных локациях в Нарве
Помимо Стокгольма и Таллинна, в этом году дни "ESTO" пройдут также в Нарве. Цель Всемирных дней эстонской культуры - вновь объединить эстонские общины по всему миру, укрепив глобальный эстонский дух и чувство принадлежности.
Нарвский городской забег на милю
28 июня в Нарве
Впервые в программу Нарвского городского забега включен забег на милю.
Нарвский городской забег
29 июня в Нарве
В этом году в рамках крупнейшего в Ида-Вирумаа мероприятия народного спорта пройдут забеги на 5 км и 10 км.
PS. Программа мероприятий в Ида-Вирумаа составлена с учетом информации на конец января 2025 года. Рекомендуем также посетить туристический портал Ида-Вирумаа idaviru.ee, а также сайты организаторов мероприятий и социальные сети.
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