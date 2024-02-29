Синимяэский поход позволит увидеть разнообразный ландшафт и послушать военные истории

- Какой регион Эстонии больше всего пострадал от разных войн? Ида-Вирумаа. А где можно обнаружить больше всего объектов на местах сражений и исторических памятников на местности? Именно в окрестностях Синимяэ, - пояснила руководитель Алутагузеского туристического клуба Ингрид Кулигина.

Поход, трасса которого пролегает по окрестностям Синимяэ и вайвараскому участку глинта, предоставит, по ее словам, прекрасную возможность полюбоваться разнообразием ландшафта: холмами, низинами, лесными тропами, разными слоями глинта, глинтовым лесом, побережьем и деревенскими дорогами. "Пройти за один день по таким разным ландшафтам - это чистое удовольствие для участников похода".

Рассказы о сражениях и ярких деятелях

Гидами станут как руководители походов, которые проведут участников из одной точки в другую, так и историк Валло Реймаа, который будет поджидать их в местах остановок. Реймаа дополнит походные впечатления рассказами о защитных сооружениях, боях и колоритных деятелях. Первая остановка намечена на Паргимяги, где сохранились бункеры времен Первой мировой войны и местность оживляет также современное сооружение в виде смотровой вышки. Путешественники пройдут также, например, вдоль Шведского вала, оставшегося с Северной войны.

- Во время похода можно будет ознакомиться с уникальным военно-историческим ландшафтом с многочисленными следами разных войн - от Северной до Второй мировой, - в которых жизни лишились десятки тысяч воинов с разных сторон, - констатировал Валло Реймаа.