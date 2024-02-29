Во время приключенческого похода по местам боев, который состоится 3 марта, участники пройдутся по следам как Северной войны, так и Первой и Второй мировых войн. Гидом будет историк Валло Реймаа.
Синимяэский поход позволит увидеть разнообразный ландшафт и послушать военные истории
- Какой регион Эстонии больше всего пострадал от разных войн? Ида-Вирумаа. А где можно обнаружить больше всего объектов на местах сражений и исторических памятников на местности? Именно в окрестностях Синимяэ, - пояснила руководитель Алутагузеского туристического клуба Ингрид Кулигина.
Поход, трасса которого пролегает по окрестностям Синимяэ и вайвараскому участку глинта, предоставит, по ее словам, прекрасную возможность полюбоваться разнообразием ландшафта: холмами, низинами, лесными тропами, разными слоями глинта, глинтовым лесом, побережьем и деревенскими дорогами. "Пройти за один день по таким разным ландшафтам - это чистое удовольствие для участников похода".
Рассказы о сражениях и ярких деятелях
Гидами станут как руководители походов, которые проведут участников из одной точки в другую, так и историк Валло Реймаа, который будет поджидать их в местах остановок. Реймаа дополнит походные впечатления рассказами о защитных сооружениях, боях и колоритных деятелях. Первая остановка намечена на Паргимяги, где сохранились бункеры времен Первой мировой войны и местность оживляет также современное сооружение в виде смотровой вышки. Путешественники пройдут также, например, вдоль Шведского вала, оставшегося с Северной войны.
- Во время похода можно будет ознакомиться с уникальным военно-историческим ландшафтом с многочисленными следами разных войн - от Северной до Второй мировой, - в которых жизни лишились десятки тысяч воинов с разных сторон, - констатировал Валло Реймаа.
Он добавил, что важнейшие военные события связаны с происходившими в 1944 году в Синимяэ чрезвычайно кровопролитными оборонительными боями, которые по интенсивности боевых действий выделялись на всем тогдашнем Восточном фронте и напоминали скорее кровопролитную битву при Вердене времен Первой мировой войны.
По пути участники увидят несколько исторических памятников, а также будут решать интересные задания и проходить испытания.
Этап серии походов по региону северо-восточного побережья
Сбор участников похода начнется в девять часов в Вайвараском музее Синимяэ, где они прослушают короткую лекцию об истории региона. Протяженность походной трассы - 16 км, плата за участие - 25 евро, в нее входит также стоимость обеда. Зарегистрироваться для участия в походе можно до вечера четверга.
- Приключенческий поход по местам боев - это этап серии походов по региону северо-восточного побережья, в рамках которой мы после перерыва в несколько лет возродили летом забег по глинту и провели осенью поход по зольным горам, - пояснила Ингрид Кулигина, по словам которой они хотели организовать в уезде три совершенно разных экстремальных мероприятия.
- Так как и марафон по зольным горам, и забег по глинту характеризуют Ида-Вирумаа, то мы подумали, что бы еще характерное для региона можно бы устроить зимой. Вот и возникла идея приключенческого похода по местам боев. Сначала думали передвигаться на лыжах, но по такой погоде на лыжах уже не пройдешь, так что поход будет пешим, - добавила она.