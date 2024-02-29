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Синимяэский поход позволит увидеть разнообразный ландшафт и послушать военные истории

Сирле Соммер-Калда
, журналист
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Первая остановка во время похода по местам боев будет на Паргимяги, где расположена также смотровая вышка.
Первая остановка во время похода по местам боев будет на Паргимяги, где расположена также смотровая вышка. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Во время приключенческого похода по местам боев, который состоится 3 марта, участники пройдутся по следам как Северной войны, так и Первой и Второй мировых войн. Гидом будет историк Валло Реймаа.

- Какой регион Эстонии больше всего пострадал от разных войн? Ида-Вирумаа. А где можно обнаружить больше всего объектов на местах сражений и исторических памятников на местности? Именно в окрестностях Синимяэ, - пояснила руководитель Алутагузеского туристического клуба Ингрид Кулигина.

Поход, трасса которого пролегает по окрестностям Синимяэ и вайвараскому участку глинта, предоставит, по ее словам, прекрасную возможность полюбоваться разнообразием ландшафта: холмами, низинами, лесными тропами, разными слоями глинта, глинтовым лесом, побережьем и деревенскими дорогами. "Пройти за один день по таким разным ландшафтам - это чистое удовольствие для участников похода".

Рассказы о сражениях и ярких деятелях

Гидами станут как руководители походов, которые проведут участников из одной точки в другую, так и историк Валло Реймаа, который будет поджидать их в местах остановок. Реймаа дополнит походные впечатления рассказами о защитных сооружениях, боях и колоритных деятелях. Первая остановка намечена на Паргимяги, где сохранились бункеры времен Первой мировой войны и местность оживляет также современное сооружение в виде смотровой вышки. Путешественники пройдут также, например, вдоль Шведского вала, оставшегося с Северной войны.

- Во время похода можно будет ознакомиться с уникальным военно-историческим ландшафтом с многочисленными следами разных войн - от Северной до Второй мировой, - в которых жизни лишились десятки тысяч воинов с разных сторон, - констатировал Валло Реймаа.

Он добавил, что важнейшие военные события связаны с происходившими в 1944 году в Синимяэ чрезвычайно кровопролитными оборонительными боями, которые по интенсивности боевых действий выделялись на всем тогдашнем Восточном фронте и напоминали скорее кровопролитную битву при Вердене времен Первой мировой войны.

По пути участники увидят несколько исторических памятников, а также будут решать интересные задания и проходить испытания.

Этап серии походов по региону северо-восточного побережья

Сбор участников похода начнется в девять часов в Вайвараском музее Синимяэ, где они прослушают короткую лекцию об истории региона. Протяженность походной трассы - 16 км, плата за участие - 25 евро, в нее входит также стоимость обеда. Зарегистрироваться для участия в походе можно до вечера четверга.

- Приключенческий поход по местам боев - это этап серии походов по региону северо-восточного побережья, в рамках которой мы после перерыва в несколько лет возродили летом забег по глинту и провели осенью поход по зольным горам, - пояснила Ингрид Кулигина, по словам которой они хотели организовать в уезде три совершенно разных экстремальных мероприятия.

- Так как и марафон по зольным горам, и забег по глинту характеризуют Ида-Вирумаа, то мы подумали, что бы еще характерное для региона можно бы устроить зимой. Вот и возникла идея приключенческого похода по местам боев. Сначала думали передвигаться на лыжах, но по такой погоде на лыжах уже не пройдешь, так что поход будет пешим, - добавила она.

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