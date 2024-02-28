Спасатели предупреждают: выходя на лед, убедитесь, что это безопасно

В сезон дождей и при более высоких температурах крепкий лед, ранее плотно покрывавший водоем, может быстро истончиться.

- В минувшие выходные в нескольких местах вода уже была на льду и берега были открыты. Лед на внутренних водных путях может быть опасен как для рыбаков, так и для детей во время школьных каникул. Мы просим всех быть осторожными, родителей следить за своими детьми и говорить о рисках, связанных с хрупким льдом, - пояснила Хелен Потман, партнер по профилактике Восточного спасательного центра.

С завтрашнего дня, 29 февраля, и до конца недели спасатели Ида- и Ляэне-Вирумаа будут измерять толщину льда внутренних водоемов. Опасные водоемы отмечены соответствующими знаками, а информация записана на карте, по которой каждый может следить https://veeohutus.ee/talv/jaaolud-eestis/.

Спасатели предупреждают: если вы подумываете выйти на лед, сначала убедитесь, что лед вас выдержит. Избегайте мест, где лед может быть слабее. Лед обычно слабее на участках рек с быстрым течением, в местах их слияния, а также вокруг устьев труб, родников, опор лодочных мостов и тростниковых зарослей.

"Держитесь подальше от взрывов и ледяных трещин. Лед возле них более слабый и сквозь него можно провалиться. Если вы услышали треск льда, немедленно слезьте со льда. Это сигнал о том, что где-то во льду появились трещины, которые могут угрожать вашему безопасному пребыванию на льду.

Возьмите с собой ледоруб. Ледорубы необходимо носить на шее, поверх верхней одежды, чтобы в случае необходимости к ним можно было легко дотянуться. Ледяные шила предназначены для помощи при выборе из проруби. Не выходите на лед в одиночку", - говорится в обращении Спасательного департамента.