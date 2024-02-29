В конце прошлого года "Северное побережье" писало о плане Люганузеского волостного управления выставить на продажу историческое городище Пуртсе, так как у волости нет денег, чтобы инвестировать туда, и для здания сложно найти применение. Этот план натолкнулся, однако, на сопротивление местной общины и нескольких членов волостного собрания.
ОДИН ВОПРОС ⟩ Что стало с планом продажи городища Пуртсе?
Помощник люганузеского волостного старейшины РАЙНИС ТЫННИСОН:
- Пока каких-то определенных планов или решений нет. Просто идут обсуждения того, что может быть с городищем в дальнейшем.
На самом деле решение входит в компетенцию волостного собрания, но и у волостного управления нет конкретных сроков, к какому времени могла бы сложиться точка зрения по этому вопросу.