ОДИН ВОПРОС ⟩ Что стало с планом продажи городища Пуртсе?

В конце прошлого года "Северное побережье" писало о плане Люганузеского волостного управления выставить на продажу историческое городище Пуртсе, так как у волости нет денег, чтобы инвестировать туда, и для здания сложно найти применение. Этот план натолкнулся, однако, на сопротивление местной общины и нескольких членов волостного собрания.