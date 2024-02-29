Лучший ида-вирумааский футбольный клуб "Narva Trans" начинает в субботу сезон в лиге мастеров со встречи в Таллинне с одним из фаворитов лиги "Levadia".
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Получивший сильную грузинскую опору "Narva Trans" стремится к медали в лиге мастеров
Отказавшись аж от 11 прошлогодних основных игроков, "Trans" зимой нанял вместо них десять новых игроков, среди которых аж четыре грузинских футболиста: Шалва Бурджанадзе, Серго Кухианидзе, Важа Немсадзе и Закария Бегларишвили. Последний из них, правда, уже несколько лет играет за сильнейшие клубы Эстонии и имеет также эстонское гражданство.