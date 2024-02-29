Чт, 29.02.2024
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Для подписчиков

Получивший сильную грузинскую опору "Narva Trans" стремится к медали в лиге мастеров

Эрик Гамзеев
, журналист
Copy
Игру "Narva Trans" в нынешнем сезоне в значительной мере будет определять грузинский квартет в составе: Шалва Бурджанадзе, Серго Кухианидзе, Важа Немсадзе и Закария Бегларишвили.
Игру "Narva Trans" в нынешнем сезоне в значительной мере будет определять грузинский квартет в составе: Шалва Бурджанадзе, Серго Кухианидзе, Важа Немсадзе и Закария Бегларишвили. Фото: Narva Trans

Лучший ида-вирумааский футбольный клуб "Narva Trans" начинает в субботу сезон в лиге мастеров со встречи в Таллинне с одним из фаворитов лиги "Levadia".

Отказавшись аж от 11 прошлогодних основных игроков, "Trans" зимой нанял вместо них десять новых игроков, среди которых аж четыре грузинских футболиста: Шалва Бурджанадзе, Серго Кухианидзе, Важа Немсадзе и Закария Бегларишвили. Последний из них, правда, уже несколько лет играет за сильнейшие клубы Эстонии и имеет также эстонское гражданство.

В конце прошлой недели "Trans" сообщил, что в команду пришел 29-летний аргентинский нападающий Леонардо Габриэль Ролон, ставший в составе аргентинской молодежной сборной чемпионом Южной Америки, а также игравший в клубах не только Аргентины, но и Эквадора (став также чемпионом этой страны), Чили, Мексики и Малайзии.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Спорт
Наверх