Получивший сильную грузинскую опору "Narva Trans" стремится к медали в лиге мастеров

Отказавшись аж от 11 прошлогодних основных игроков, "Trans" зимой нанял вместо них десять новых игроков, среди которых аж четыре грузинских футболиста: Шалва Бурджанадзе, Серго Кухианидзе, Важа Немсадзе и Закария Бегларишвили. Последний из них, правда, уже несколько лет играет за сильнейшие клубы Эстонии и имеет также эстонское гражданство.