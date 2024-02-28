Страховщик: ущерб от пожара в частном доме в Йыхви стал самым большим за 2023 год

Пожар, вспыхнувший в частном доме во время Рождества, причинил ущерб более чем на 300 тысяч евро.

Пожар возник вечером 26 декабря, когда семья была вдали от дома, а когда приехали спасатели, дом был частично охвачен пламенем.

- Эксперту удалось установить, что пожар начался в парилке сауны, но с полной уверенностью сказать, в чем причина, на момент проверки уже нельзя было. В парилке была деревянная каменка, но с тех пор, как она топилась, прошло уже три дня, - рассказала Мардж Хабакукк, руководитель группы материального ущерба PZU Kindlustus, добавив, что в данном случае действительно можно говорить о несчастном случае, поскольку не обнаружено каких-либо существенных дефектов в доме, а также это не было случаем халатности или чего-то подобного.

- Если бы семья в момент пожара находилась дома и не спала, ущерб, наверное, был бы меньше, но если бы пожар вспыхнул ночью, когда люди спали, то эта авария могла бы закончиться крайне печально, - добавил страховщик.

Все четыре случая ущерба на сумму более 100 000 евро по полису PZU Kindlustuse в прошлом году были связаны с пожарами, в двух из них пожар вспыхнул в отсутствие членов семьи.

Самые дорогие претензии по страхованию жилья обычно связаны с пожаром и водой.