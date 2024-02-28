Во время Рождества в частном доме в Козе, в волости Йыхви, по неизвестной причине возник пожар, причинивший материальный ущерб на сумму более 300 000 евро, что стало крупнейшим случаем убытков по страхованию жилья PZU Kindlustuse в прошлом году.
Страховщик: ущерб от пожара в частном доме в Йыхви стал самым большим за 2023 год
Пожар, вспыхнувший в частном доме во время Рождества, причинил ущерб более чем на 300 тысяч евро.
Пожар возник вечером 26 декабря, когда семья была вдали от дома, а когда приехали спасатели, дом был частично охвачен пламенем.
- Эксперту удалось установить, что пожар начался в парилке сауны, но с полной уверенностью сказать, в чем причина, на момент проверки уже нельзя было. В парилке была деревянная каменка, но с тех пор, как она топилась, прошло уже три дня, - рассказала Мардж Хабакукк, руководитель группы материального ущерба PZU Kindlustus, добавив, что в данном случае действительно можно говорить о несчастном случае, поскольку не обнаружено каких-либо существенных дефектов в доме, а также это не было случаем халатности или чего-то подобного.
- Если бы семья в момент пожара находилась дома и не спала, ущерб, наверное, был бы меньше, но если бы пожар вспыхнул ночью, когда люди спали, то эта авария могла бы закончиться крайне печально, - добавил страховщик.
Все четыре случая ущерба на сумму более 100 000 евро по полису PZU Kindlustuse в прошлом году были связаны с пожарами, в двух из них пожар вспыхнул в отсутствие членов семьи.
Самые дорогие претензии по страхованию жилья обычно связаны с пожаром и водой.
- Например, один покупатель установил свою стиральную машину на шкаф, который затем упал и причинил ущерб от воды на сумму более 12 000 евро, - привел Хабакукк один яркий пример. - Для выполнения всех видов работ, включая, например, установку стиральной машины, стоит обратиться к специалисту, иначе может случиться серьезная авария.
По мнению Хабакукка, предыдущие примеры ярко показывают, почему необходимо страховать свое жилье.
- Ежемесячная страховая выплата очень мала по сравнению с личными расходами, которые могут возникнуть, например, в случае пожара, водной катастрофы или стихийных бедствий, таких как проливной дождь или шторм, причиняющих вред, - сказал он. При страховании квартиры, расположенной в многоквартирном доме, стоит застраховать право собственности на квартиру, а не саму квартиру, поскольку тогда, помимо самой квартиры, пропорционально застрахованы также стены, крыша, отопление и технические системы дома по размеру совместной собственности собственника квартиры. "Это станет значительным подспорьем, если, например, квартирное товарищество не застраховало дом, - сказал Хабакукк.
Он подчеркнул, что при заключении договора страхования нельзя забывать о страховании ответственности. "Страхование ответственности компенсирует ущерб, причиненный другим людям, например жильцам соседних квартир в многоквартирном доме, и чем выше находится квартира, тем выше должна быть сумма страхования ответственности", - сказал Хабакукк.
Сумма страхования ответственности должна составлять не менее 20 000 евро, к которым следует добавить еще по 10 000 евро за каждый этаж. Жизнь на первом этаже означает 20 000, на втором этаже - 30 000 и так далее.
- Кроме того, суммы, указанные в договоре страхования, также следует регулярно пересматривать и корректировать, поскольку сумма, определенная много лет назад, может оказаться недостаточной, - сказал Хабакукук