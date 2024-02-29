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Дороги разрушаются ⟩ "Выбоин появляется больше, чем денег"

Эрик Калда
, журналист
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В городе Йыхви один из самых плохих участков находится на въездной дороге со стороны Нарвы, где местами нет ничего, кроме выбоин.
В городе Йыхви один из самых плохих участков находится на въездной дороге со стороны Нарвы, где местами нет ничего, кроме выбоин. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Оттаявшие дороги обнажили большое количество ям и повреждений, но, поскольку период разрушения продолжается, владельцы дорог пока подождут с ямочным ремонтом.

- Дороги разрушаются быстрее всего весной, потому что повторяющиеся колебания околонулевой температуры способствуют образованию трещин и ям в дорожном покрытии, так как вода проникает под дорожное покрытие, где замерзает, расширяется и разрушает дорожное покрытие, - сказал глава Идаского отделения службы содержания дорог Департамента транспорта Анти Пальми.

Он добавил, что зимние колебания температуры (например, от -28 градусов до +3 градусов этой зимой) тоже плохо, но весной эти изменения происходят гораздо быстрее.

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