Дороги разрушаются ⟩ "Выбоин появляется больше, чем денег"

- Дороги разрушаются быстрее всего весной, потому что повторяющиеся колебания околонулевой температуры способствуют образованию трещин и ям в дорожном покрытии, так как вода проникает под дорожное покрытие, где замерзает, расширяется и разрушает дорожное покрытие, - сказал глава Идаского отделения службы содержания дорог Департамента транспорта Анти Пальми.