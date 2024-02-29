Получат ли потребители из малых городских частей Кохтла-Ярве обратно деньги, переплаченные за центральное отопление?

Кохтла-Ярвеское горсобрание более десяти лет назад, в декабре 2013 года, приняло постановление, которым возложило на предоставляющее услугу центрального отопления в малых городских частях Сомпа, Кукрузе и Ору городское предприятие "OSK Grupp" обязательство подавать тамошним потребителям тепло по цене 55,22 евро за мегаватт-час.

Таким образом депутаты установили в малых городских частях такую же цену, какая действовала в больших городских частях Ярве и Ахтме, где центральное отопление обеспечивало тогда "VKG Soojus", покупавшее теплоэнергию у другой дочерней фирмы концерна "VKG" "VKG Energia", использовавшей в качестве основного топлива выделяющийся при производстве сланцевого масла полукоксовый газ. Однако для отопления домов в маленьких городских частях "OSK Grupp" использовал более дорогие топлива, такие как природный газ и сланцевое масло, и себестоимость производства была выше также по прочим причинам.