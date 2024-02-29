Сотни проживающих в малых частях города Кохтла-Ярве потребителей центрального отопления могут получить обратно деньги, которые они годами переплачивали по сравнению с тем, что предусматривалось действующим постановлением горсобрания.
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Получат ли потребители из малых городских частей Кохтла-Ярве обратно деньги, переплаченные за центральное отопление?
Кохтла-Ярвеское горсобрание более десяти лет назад, в декабре 2013 года, приняло постановление, которым возложило на предоставляющее услугу центрального отопления в малых городских частях Сомпа, Кукрузе и Ору городское предприятие "OSK Grupp" обязательство подавать тамошним потребителям тепло по цене 55,22 евро за мегаватт-час.