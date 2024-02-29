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Получат ли потребители из малых городских частей Кохтла-Ярве обратно деньги, переплаченные за центральное отопление?

Эрик Гамзеев
, журналист
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Жители Оруской части города годами платили за центральное отопление больше, чем предусматривает принятое горсобранием постановление.
Жители Оруской части города годами платили за центральное отопление больше, чем предусматривает принятое горсобранием постановление. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Сотни проживающих в малых частях города Кохтла-Ярве потребителей центрального отопления могут получить обратно деньги, которые они годами переплачивали по сравнению с тем, что предусматривалось действующим постановлением горсобрания.

Кохтла-Ярвеское горсобрание более десяти лет назад, в декабре 2013 года, приняло постановление, которым возложило на предоставляющее услугу центрального отопления в малых городских частях Сомпа, Кукрузе и Ору городское предприятие "OSK Grupp" обязательство подавать тамошним потребителям тепло по цене 55,22 евро за мегаватт-час.

Таким образом депутаты установили в малых городских частях такую же цену, какая действовала в больших городских частях Ярве и Ахтме, где центральное отопление обеспечивало тогда "VKG Soojus", покупавшее теплоэнергию у другой дочерней фирмы концерна "VKG" "VKG Energia", использовавшей в качестве основного топлива выделяющийся при производстве сланцевого масла полукоксовый газ. Однако для отопления домов в маленьких городских частях "OSK Grupp" использовал более дорогие топлива, такие как природный газ и сланцевое масло, и себестоимость производства была выше также по прочим причинам.

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