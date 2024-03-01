Хрестоматийным примером в этом плане является нынешняя попытка сместить с поста руководителя Нарвской больницы Аго Кыргвеэ, в поддержку которого сотрудники больницы устроили в четверг митинг.

Уже несколько дней совет больницы, председателем которого также является Евграфов, не мог логично и аргументированно объяснить общественности, в чем и почему они упрекают руководителя больницы. И это в то время, когда отставка Кыргвеэ также стала главной темой в республиканских СМИ. Подобное наведение тени на плетень лишь укрепляет в остальной Эстонии мнение, что нынешняя нарвская власть, высоко держащая флаг Центристской партии, культивирует в 21-м веке византийский стиль правления, когда должности распределяются не на основе профессионализма, а в первую очередь для обеспечения защиты интересов своего политического окружения.

Бывший министр здоровья и труда Танель Кийк, который много лет был членом Центристской партии, вероятно, хорошо знает, о чем говорит, когда использует такие выражения, как "выстраивание пищевой цепочки", "местная политическая банда" или "моральный компас заклинило на востоке", описывая попытку нарвских властей сместить компетентного руководителя больницы.

Когда Евграфов снова пойдет к пульту Рийгикогу и со скорбным видом начнет говорить о том, что государственная власть не понимает и не поддерживает Нарву, достаточно будет назвать одно имя - Кыргвеэ - и вся его речь утратит всякую серьезность. Потерпевшей стороной, к сожалению, окажутся нарвитяне, но они тоже несут ответственность за то, кого они избирают руководить своим городом и представлять их в Рийгикогу.