Хорошая новость для земледельцев ⟩ Охотиться на гусиных скоро можно будет и весной

В соответствии с проектом, из охотничьего предписания исключат введенную в прошлом году возможность охотиться на бобров весной вне обычного охотничьего сезона, которая должна была исключить повреждение этими животными мелиоративных систем. Изменение необходимо, чтобы исключить охоту на беременных и имеющих детенышей самок бобра. У бобров детеныши появляются в мае, и самки заботятся о них полтора месяца. Поскольку находящиеся в это время в норе детеныши зависят только от самки, то очень велика вероятность, что и все потомство погибает в результате охоты. Однако отличить самку, имеющую детенышей, сложно, так как бобрята вместе с самкой наружу еще не выходят.