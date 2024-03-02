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Анвар Самост: Эти дороги четырехполосными не будут

Анвар Самост
, журналист
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Анвар Самост.
Анвар Самост. Фото: Eero Vabamägi

В декабре 2022 года, то есть за три месяца до последних выборов в Рийгикогу, журналисты из разных эстонских изданий, как обычно в такой период, спрашивали у кандидатов и партий - каковы их планы относительно перестройки главных шоссе в четырехполосные, то есть шоссе на тартуском, нарвском, икласком направлении, то есть "Via Baltica"? Среди крупных партий не оказалось ни одной, которая сказала бы, что делать это не нужно. Напротив.

Например, нынешний министр климата реформист Кристен Михал, в сферу ведения которого входят теперь также дороги и дорожное строительство, сказал тогда ERR, что главное шоссе два-плюс-два можно было бы построить "в наивозможно быстром темпе". Руководитель рабочей группы по мобильности Пирко Конса из "Eesti 200", тоже входящей в нынешнюю коалицию, заявил, что безопасное шоссе - это "вопрос гигиены" и для строительства главных шоссе было бы обоснованным также взятие займа.

Из участвующих сторон нового правительства, приступившего к работе несколькими месяцами позже, осторожность проявила лишь Социал-демократическая партия, формулируя свои ответы таким образом, что наряду с денежными потребностями шоссейных дорог на пярнуском и тартуском направлениях "сверхважной" является качественная дорожная сеть для соединения сельских регионов с более крупными центрами.

Политики давали все эти ответы, однозначно зная, каковы возможности госбюджета Эстонии. Иначе многие из них не упоминали бы о займе. Кроме того, они наверняка помнили выборы 2019 года, перед которыми те же партии так же обещали перестроить главные шоссе в четырехполосные. Эта работа была в программе деятельности правительства и в 2019 году. Министры экономики тогдашних правительств могли в 2022 году сказать две вещи. Во-первых, дорожное строительство в какой-то мере действительно активизировалось. Во-вторых, чиновники только в это время занялись разработкой строительных проектов, ведь из-за отсутствия решений и денег ранее за написание проектов "в долгий ящик" не брались.

Строительные проекты начали появляться в объемах сотен километров в 2022-2023 годах, часть появится еще и нынче.

То есть у Департамента транспорта наконец-таки есть проекты того, как выполнить заявленное десять лет назад перед Еврокомиссией обязательство о перестройке к 2030 году в четырехполосные шоссе Таллинн-Тарту и шоссе Таллинн-Пярну, входящих в общеевропейскую транспортную сеть "TEN-T". Ведь данные Еврокомиссии обещания мы все-таки выполняем?

К сожалению, правительство недавно утвердило государственную программу содержания дорог на 2024-2027 годы, на основании которой можно упрощенно сказать, что государство в ближайшие годы не построит ни одного четырехполосного участка на шоссе Таллинн-Тарту. Новые четырехполосные участки добавятся в объеме нескольких десятков километров на шоссе Таллинн-Пярну.

Хорошо известен факт, что в течение 30 лет независимости строилось ежегодно в среднем по четыре километра четырехполосных дорог, ведущих из Таллинна в Тарту, Пярну и Нарву. Как видно, этот темп сильно не изменится, и в ключе черного юмора финиш перестройки основных шоссе можно прогнозировать в 2100 году. Черным и совсем не смешным является зафиксированный в программе содержания дорог план экономии за счет сохранности и обслуживания дорог. 

"В ключе черного юмора финиш перестройки основных шоссе можно прогнозировать в 2100 году".

АНВАР САМОСТ, журналист

По иронии истории, единственным членом правительства, который после выборов вообще публично упоминал о строительстве четырехполосных шоссе, является председатель Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс.

Настало время признать, что никакого строительства четырехполосных дорог при нынешнем составе Рийгикогу не будет.

Даже если бы случилось чудо и экономика Эстонии после двухлетнего спада мощно пошла на подъем или же коалиция решила бы взять взаймы еще пару миллиардов евро, то и эти деньги пошли бы, очевидно, на покрытие текущих расходов, то есть на выплату зарплат и пособий, а не на публичные инвестиции.

Судя по риторике и поступкам, ясно, что автомобили и автовладельцы не относятся к приоритетам для трех правящих партий. Если посмотреть на происходящее в Таллинне или на то, с какой яростью столичные политики налетели на защищавшего автоводителей Койта Тооме, такое недовольство может разделить и Центристская партия. Однако ей в ближайшее время не предстоит что-либо решать на государственном уровне.

Вот уже которые выборы подряд складывается так, что мандаты получают политики и чиновники, чей опыт учит, что проще всего - не делать. И неважно, что следствием бездеятельности уже стали дорогая электроэнергия, слабые внешние соединения и низкая конкурентоспособность экономики.

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