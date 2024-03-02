Анвар Самост: Эти дороги четырехполосными не будут

Например, нынешний министр климата реформист Кристен Михал, в сферу ведения которого входят теперь также дороги и дорожное строительство, сказал тогда ERR, что главное шоссе два-плюс-два можно было бы построить "в наивозможно быстром темпе". Руководитель рабочей группы по мобильности Пирко Конса из "Eesti 200", тоже входящей в нынешнюю коалицию, заявил, что безопасное шоссе - это "вопрос гигиены" и для строительства главных шоссе было бы обоснованным также взятие займа.

Из участвующих сторон нового правительства, приступившего к работе несколькими месяцами позже, осторожность проявила лишь Социал-демократическая партия, формулируя свои ответы таким образом, что наряду с денежными потребностями шоссейных дорог на пярнуском и тартуском направлениях "сверхважной" является качественная дорожная сеть для соединения сельских регионов с более крупными центрами.

Политики давали все эти ответы, однозначно зная, каковы возможности госбюджета Эстонии. Иначе многие из них не упоминали бы о займе. Кроме того, они наверняка помнили выборы 2019 года, перед которыми те же партии так же обещали перестроить главные шоссе в четырехполосные. Эта работа была в программе деятельности правительства и в 2019 году. Министры экономики тогдашних правительств могли в 2022 году сказать две вещи. Во-первых, дорожное строительство в какой-то мере действительно активизировалось. Во-вторых, чиновники только в это время занялись разработкой строительных проектов, ведь из-за отсутствия решений и денег ранее за написание проектов "в долгий ящик" не брались.