В декабре 2022 года, то есть за три месяца до последних выборов в Рийгикогу, журналисты из разных эстонских изданий, как обычно в такой период, спрашивали у кандидатов и партий - каковы их планы относительно перестройки главных шоссе в четырехполосные, то есть шоссе на тартуском, нарвском, икласком направлении, то есть "Via Baltica"? Среди крупных партий не оказалось ни одной, которая сказала бы, что делать это не нужно. Напротив.
Анвар Самост: Эти дороги четырехполосными не будут
Например, нынешний министр климата реформист Кристен Михал, в сферу ведения которого входят теперь также дороги и дорожное строительство, сказал тогда ERR, что главное шоссе два-плюс-два можно было бы построить "в наивозможно быстром темпе". Руководитель рабочей группы по мобильности Пирко Конса из "Eesti 200", тоже входящей в нынешнюю коалицию, заявил, что безопасное шоссе - это "вопрос гигиены" и для строительства главных шоссе было бы обоснованным также взятие займа.
Из участвующих сторон нового правительства, приступившего к работе несколькими месяцами позже, осторожность проявила лишь Социал-демократическая партия, формулируя свои ответы таким образом, что наряду с денежными потребностями шоссейных дорог на пярнуском и тартуском направлениях "сверхважной" является качественная дорожная сеть для соединения сельских регионов с более крупными центрами.
Политики давали все эти ответы, однозначно зная, каковы возможности госбюджета Эстонии. Иначе многие из них не упоминали бы о займе. Кроме того, они наверняка помнили выборы 2019 года, перед которыми те же партии так же обещали перестроить главные шоссе в четырехполосные. Эта работа была в программе деятельности правительства и в 2019 году. Министры экономики тогдашних правительств могли в 2022 году сказать две вещи. Во-первых, дорожное строительство в какой-то мере действительно активизировалось. Во-вторых, чиновники только в это время занялись разработкой строительных проектов, ведь из-за отсутствия решений и денег ранее за написание проектов "в долгий ящик" не брались.
Строительные проекты начали появляться в объемах сотен километров в 2022-2023 годах, часть появится еще и нынче.
То есть у Департамента транспорта наконец-таки есть проекты того, как выполнить заявленное десять лет назад перед Еврокомиссией обязательство о перестройке к 2030 году в четырехполосные шоссе Таллинн-Тарту и шоссе Таллинн-Пярну, входящих в общеевропейскую транспортную сеть "TEN-T". Ведь данные Еврокомиссии обещания мы все-таки выполняем?
К сожалению, правительство недавно утвердило государственную программу содержания дорог на 2024-2027 годы, на основании которой можно упрощенно сказать, что государство в ближайшие годы не построит ни одного четырехполосного участка на шоссе Таллинн-Тарту. Новые четырехполосные участки добавятся в объеме нескольких десятков километров на шоссе Таллинн-Пярну.
Хорошо известен факт, что в течение 30 лет независимости строилось ежегодно в среднем по четыре километра четырехполосных дорог, ведущих из Таллинна в Тарту, Пярну и Нарву. Как видно, этот темп сильно не изменится, и в ключе черного юмора финиш перестройки основных шоссе можно прогнозировать в 2100 году. Черным и совсем не смешным является зафиксированный в программе содержания дорог план экономии за счет сохранности и обслуживания дорог.
"В ключе черного юмора финиш перестройки основных шоссе можно прогнозировать в 2100 году".
АНВАР САМОСТ, журналист
По иронии истории, единственным членом правительства, который после выборов вообще публично упоминал о строительстве четырехполосных шоссе, является председатель Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс.
Настало время признать, что никакого строительства четырехполосных дорог при нынешнем составе Рийгикогу не будет.
Даже если бы случилось чудо и экономика Эстонии после двухлетнего спада мощно пошла на подъем или же коалиция решила бы взять взаймы еще пару миллиардов евро, то и эти деньги пошли бы, очевидно, на покрытие текущих расходов, то есть на выплату зарплат и пособий, а не на публичные инвестиции.
Судя по риторике и поступкам, ясно, что автомобили и автовладельцы не относятся к приоритетам для трех правящих партий. Если посмотреть на происходящее в Таллинне или на то, с какой яростью столичные политики налетели на защищавшего автоводителей Койта Тооме, такое недовольство может разделить и Центристская партия. Однако ей в ближайшее время не предстоит что-либо решать на государственном уровне.
Вот уже которые выборы подряд складывается так, что мандаты получают политики и чиновники, чей опыт учит, что проще всего - не делать. И неважно, что следствием бездеятельности уже стали дорогая электроэнергия, слабые внешние соединения и низкая конкурентоспособность экономики.