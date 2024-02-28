Алексей Евграфов о скандале вокруг больницы: Аго Кыргвеэ злоупотреблял служебным положением

"Мне понятно активное обсуждение смены руководителя Нарвской больницы и то, каким образом наши политические оппоненты используют эту тему в своих интересах, однако правды в их высказываниях нет никакой. Безусловно, проще всего игнорировать реальные причины и пытаться раздувать конфликт на национальной почве. Однако как председатель совета Нарвской больницы могу заверить, что смена Аго Кыргвеэ является не политическим решением, а тщательно взвешенным шагом в интересах жителей Нарвы и нормальной работы больницы. Руководство больницы поддерживает использование эстонского языка в качестве рабочего языка учреждения и мы готовы вносить свой вклад в обучение персонала эстонскому языку.

Я уважаю Аго Кыргвеэ как профессионального врача, внесшего значительный вклад в медицину, однако что касается его деятельности в качестве руководителя больницы, то претензии к его работе стали поступать еще в начале прошлого года, а не осенью, когда сменился состав совета больницы. Приведу лишь один пример. На собрании совета 29 мая 2023 года обсуждали претензии к работе Аго Кыргвеэ, приводились конкретные аргументы. Но бывшая в тот момент председателем правления мэр Нарвы Катри Райк отказалась подписывать протокол собрания и не отправила его в канцелярию больницы.Катри Райк должна сама объяснить, почему она предпочитает умалчивать о проблемах, связанных с работой Аго Кыргвеэ.