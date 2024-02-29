В Силламяэ побили мужчину

Также 28 февраля в полицию поступило сообщение о том, что в Кивиыли были взломаны несколько подвальных помещений и путем взлома замков и похищены различные предметы. Ущерб, причиненный кражей, составил почти 3000 евро. Точные обстоятельства происшествия полиция разъяснит в рамках уголовного производства.