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В Силламяэ побили мужчину

Северное побережье
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Полицейский автомобиль. Иллюстративное фото.
Полицейский автомобиль. Иллюстративное фото. Фото: Dmitri Kotjuh

28 февраля в полицию поступил звонок о том, что в магазине, расположенном на улице Павлови в Силламяэ, 26-летний мужчина ударил другого мужчину. 

Точные обстоятельства происшествия полиция разъяснит в рамках уголовного производства.

Также 28 февраля в полицию поступило сообщение о том, что в Кивиыли были взломаны несколько подвальных помещений и путем взлома замков и похищены различные предметы. Ущерб, причиненный кражей, составил почти 3000 евро. Точные обстоятельства происшествия полиция разъяснит в рамках уголовного производства.

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