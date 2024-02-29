Аго Кыргвеэ резко почувствовал себя плохо накануне решения о снятии с должности

"Он собирался обязательно быть на заседании лично, но неожиданно почувствовал себя плохо и обратился к врачу в Тарту", - передает утром в четверг RusDelfi слова источника в Нарвской больнице.

Сегодня же утром на встречу на встречу с медиками пришел мэр Нарвы Яан Тоотс.

"Мы благодарим его, что нашел время прийти и ответить на наши вопросы", - сообщили медики.

Сам Аго Кыргвеэ в комментарии "Северному побережью" сообщил, что все равно собирается явиться на собрание. "Конечно, буду!" - подтвердил он.

На вечер четверга запланировано заседание совета больницы. С 17 до 19 часов на площади перед ратушей запланирован мирный пикет медиков и пожелавших присоединиться к ним жителей города.