Концерн Eesti Energia закончил прошлый год с внушительным убытком

Вследствие падения цен на газ и электроэнергию, а также из-за высокой цены на CO2 производство электроэнергии из сланца перестало быть конкурентоспособным. Это означает, что использующие сланец электростанции значительно реже имеют возможность продавать на рынок производимую ими электроэнергию и по большей части не способны зарабатывать на рынке доход. Международные стандарты бухгалтерского учета требуют, чтобы стоимость активов предприятия оценивалась в соответствии с рыночной ситуацией, поэтому концерн снизил стоимость использующих сланец электростанций на 628 млн евро.

- В течение 2023 года за счет внезапного изменения ситуации на энергетическом рынке значительно снизилась конкурентоспособность наших сланцевых электростанций и их возможность зарабатывать доход в будущем. Это потребовало переоценки данных активов с точки зрения бухгалтерского учета, и, несмотря на хорошие коммерческие результаты, мы закончили год с нормализованным чистым убытком в 376 миллионов, - сказала член правления и финансовый директор концерна Марлен Тамм.

Выручка концерна в 2023 году сократилась на 14% до 1,9 млрд евро. Это было связано, прежде всего, со снижением рыночных цен на электроэнергию и объемов потребления бизнес-клиентами.

Объем инвестиций концерна вырос на 334 млн евро, или на 75%, достигнув рекордных 779 млн евро. Из них 339 млн евро было вложено в строительство новых ветряных и солнечных электростанций. По состоянию на конец 2023 года, Enefit Green - дочернее предприятия концерна, в котором сосредоточены мощности по выработке энергии из возобновляемых источников - эксплуатировало шесть ветряных электростанций суммарной мощностью 612 мегаватт и четыре солнечных электростанции общей мощностью 97 мегаватт.

105 млн евро было инвестировано в преобразование сланцевого производства в Ида-Вирумаа в экологически чистое химическое производство, основанное на экономике замкнутого цикла.