Стипендия имени Анто Раукаса учреждена с целью популяризации сферы энергетики и физики, а также поддержки молодежи из Ляэне- и Ида-Вирумаа. Организаторы надеются таким образом внести свой вклад в будущее энергетики и в частности ядерной энергетики в Эстонии. Стипендия в размере 2000 евро будет присуждена двум студентам. Стипендия учреждена компанией Fermi Energia в сотрудничестве с Эстонской академией наук.
Студентов физиков и энергетиков из Ляэне- и Ида-Вирумаа поддержат стипендией
Академик Анто Раукас был одним из основателей общественной организации Eesti Tuumajaam (Эстонская атомная электростанция). Он твердо верил, что Эстонии необходимо построить свою собственную атомную электростанцию. Анто Раукас неустанно разъяснял необходимость диверсификации производства электроэнергии благодаря атомной энергетике, а также экологические преимущества данной технологии.
- Мы рады, что в сотрудничестве с Академией наук учредили стипендию имени Анто Раукаса для поддержки развития энергетического сектора Эстонии, - сказал Хенри Ормус, член правления Fermi Energia. - Северо-восток Эстонии исторически являлся столпом эстонской промышленности и энергетики. Для Fermi Energia важно поддерживать обучение молодых людей в этом регионе в области физики и энергетики, поскольку именно в Ида-Вирумаа мы видим большой потенциал для развития современных малых реакторов и разработки энергетики 21 века в Эстонии.
Стипендия открыта для молодых людей, которые:
1) являются студентами первого курса бакалавриата или прикладного высшего образования
2) окончили школу в учебном заведении Ляэне-Вирумаа или Ида-Вирумаа.
Стипендия в размере 2000 евро будет присуждена двум студентам.
Заявки на получение стипендии уже можно подавать через электронный сайт конкурсов Академии наук: https://ta-konkursid.ee/
Крайний срок подачи заявок - 10 марта.