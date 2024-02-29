НЕОЖИДАННЫЕ ЦИФРЫ: более чем каждый четвёртый житель эстонии уже пользуется приложением lidl plus

Lidl Plus стало доступно эстонским пользователям в январе прошлого года, и на протяжении всего года стабильно оставалось в числе самых загружаемых жителями Эстонии приложений. «С одной стороны, такой успех был вполне ожидаем, потому что простота использования приложения и денежный выигрыш пользователей весьма значительны. С другой стороны, удивительно, что среди пользователей много жителей тех уездов, где магазина Lidl ещё пока нет», – прокомментировала представитель Lidl Eesti Катрин Сеппель и добавила, что приложение Lidl Plus более или менее одинаково популярно во всех возрастных группах.

Недавно пользователям Lidl Plus была предоставлена новая, позволяющая сберечь природу возможность отказаться от получения бумажных чеков в магазине, а также консолидировать в приложении всю историю покупок. «На самом деле, для нас особенно важно, чтобы одно решение позволяло и сократить объёмы использования пластика, и предоставлять клиентам лучшие предложения, кроме того, у Lidl Plus есть и другие сильные стороны — приложение универсально и напоминает игру», — поделилась Сеппель.

У жителей Эстонии из всех возможностей приложения наибольшей популярностью пользуется лотерея цифровой скретч-карты «Kraabi Plus». Чтобы найти свой новый купон на скидку, пользователи «поскребли» эту карту в приложении почти 1,3 миллиона раз. За последний год Lidl Plus пополнилось новыми функциями. Одна из них — «Kupong Plus», с помощью этой функции пользователи Lidl Plus получают дополнительные бонусные купоны в соответствии со своим сальдо за текущий месяц. Благодаря купонам большинство пользователей смогли воспользоваться возможностью купить какой-нибудь качественный товар всего за 1 цент.

Призванное заменить традиционную карту клиента приложение лояльности Lidl Plus в разных странах мира уже было загружено более 50 миллионов раз. Через приложение пользователь получает в своё распоряжение цифровую карту клиента и получает персональные скидки. Согласно последним данным, примерно 60% клиентов Lidl Eesti регулярно пользуются приложением Lidl Plus.

Приложение Lidl Plus можно бесплатно загрузить на смартфон в соответствующих магазинах приложений (App Store, Play Store, Huawei App Gallery).

Дополнительную информацию можно найти на www.lidlplus.ee